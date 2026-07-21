Addiko - RBI wurden bisher 55,5 Prozent der Aktien angedient

Aber auch beim Angebot der NLB, das mit 37,00 Euro je Addiko-Aktie das RBI-Angebot um 10,50 Euro übertrifft, gibt es Bewegung. Neben Brandes Investment Partners und Johannes Proksch, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats von Addiko, hat auch die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) ihren Anteil in Höhe von 8,4 Prozent den Slowenen angedient. Laut einem Bericht der Finanznachrichtenagentur "Bloomberg" zog indes die Wellington Management Group nach: Auch sie werde der NLB ihren Anteil, der rund 5,7 Prozent der Addiko-Aktien entspreche, anbieten.