Addiko-Management nimmt Empfehlung für RBI-Angebot zurück

Die RBI bietet derzeit 26,50 Euro je Aktie für die Addiko Bank. Nach zwei Erhöhungen steht das Angebot der NLB dagegen um mehr als 10 Euro höher bei 37,00 Euro je Titel. Das nun finanziell deutlich attraktivere Angebot der NLB hat das Addiko-Management zu einer Neueinschätzung bewegt. "Letztendlich muss jeder Addiko Aktionär alle relevanten Umstände, seine individuelle Situation und seine persönliche Einschätzung der zukünftigen makroökonomischen Aussichten, der Zielgesellschaft, des Wertes und des Aktienkurses der Addiko Aktien und der Wahrscheinlichkeit, dass das RBI Angebot erfolgreich sein wird, berücksichtigen", heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Dokument des Vorstands.

Ursprünglich hatte sich das Addiko-Management auf die Seite der RBI geschlagen und die Empfehlung mit einer höheren Transaktionssicherheit begründet, da der NLB regulatorische Hürden in Kroatien drohten. Zudem hatte die Alta Group bereits zuvor angekündigt, das Offert der RBI und nicht das Angebot der NLB anzunehmen.

Die Annahmefrist für die Addiko-Aktionäre läuft für beide Angebote noch bis zum 22. Juli. Das RBI-Angebot wurde bis zum 24. Juni von 50,72 Prozent aller Aktionäre angenommen. Darin ist auch der Anteil des serbischen Investors Alta Group von 9,63 Prozent enthalten. Dem Unternehmen werden über Finanzinstrumente insgesamt knapp 30 Prozent der Addiko-Anteile zugerechnet. Die RBI plant im Falle einer erfolgreichen Übernahme eine Aufspaltung der Addiko. Das Geschäft in Serbien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro soll dabei verkauft werden. Die Aktivitäten in Kroatien und Slowenien will die RBI in ihr eigenes Netzwerk integrieren.

Wie viele Aktionäre das Angebot der NLB bereits angenommen haben, teilte die NLB auf Nachfrage des Addiko-Managements bis zum 25. Juni nicht mit. Beide Banken - NLB und RBI - haben sich bei ihren Angeboten eine Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent der Stimmrechte auferlegt. Die Addiko wies in ihrer heutigen Stellungnahme außerdem darauf hin, dass alle Aktionäre ein Widerrufsrecht hätten und bis vier Börsentage vor Ablauf der Annahmefrist Zeit hätten, bereits angediente Aktien wieder zurückzunehmen und eine neue Entscheidung zu treffen.

Der Interessenverband für Anleger (IVA) sagte am Freitag gegenüber der APA dazu, dass ein Widerruf einer bereits erfolgten Annahmeerklärung administrativ sehr komplex und aufwendig sei. IVA-Präsident Florian Beckermann gab zudem zu bedenken, dass "wenn keines der beiden Angebote zum Tragen kommt, die Situation der Addiko Bank weiter ungelöst bleibt". Gemeint sind die Ungereimtheiten bezüglich der Eigentümerstruktur rund um die Alta Group, die auch dazu geführt hat, dass die Europäische Zentralbank (EZB) eine Aussetzung der Dividendenzahlungen empfohlen hat.

Sollte eine Übernahme erneut scheitern, könnte das auch den Aktienkurs wieder nach unten treiben, so Beckermann weiter. Im Zuge des Bieterkampfes hatte der Aktienkurs in den vergangenen Wochen zugelegt, am Donnerstag zum Börsenschluss stand die Aktie an der Wiener Börse bei 27,0 Euro.

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Transaktion stattfindet, schätzt Beckermann weiterhin für die RBI höher ein. Das finanziell nun deutlich attraktivere Angebot der NLB habe aber wohl Wirkung auf den Vorstand und den Aufsichtsrat gehabt, kommentierte die IVA-Präsident die geänderte Einschätzung des Addiko-Managements. Eine offizielle Stellungnahme für die Aktionäre zu den Angeboten für die Addiko gibt es vom IVA bisher nicht.