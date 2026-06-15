Abkommen mit Iran stützt US-Börsen, Rekord bei Dow Jones

Der marktbreite S&P 500 gewann 1,65 Prozent auf 7.554 Punkte und der technologielastige Nasdaq Composite zog um 3,07 Prozent auf 26.684 Punkte an.

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Abkommen verständigt, doch über dessen Inhalt ist noch nicht viel bekannt. Eine wesentliche Streitfrage war bis zuletzt die Öffnung der Straße von Hormuz. Hier soll der Iran eingelenkt und nach der Unterzeichnung eine Öffnung der Meerenge versprochen haben.

Im Gegenzug dafür ordnete US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben an, die US-Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufzuheben. Damit wurde eine der Hauptforderungen der Iraner erfüllt, während die USA auf die Öffnung der Straße von Hormuz warten müssen. Außerdem droht möglicherweise ein Gebühren-Modell für die Durchfahrt der Meerenge.

Anleger reagierten erleichtert auf den deutlich gesunkenen Ölpreis, denn dadurch wurden vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh Inflationssorgen gelindert. Dies trieb die Aktien von Fluggesellschaften an, die von der Aussicht auf nachgebende Kerosinpreise profitierten. Damit stiegen die Papiere von American Airlines um 3,2 Prozent und die von Delta Air Lines um knapp über ein Prozent. An der Dow-Spitze zogen die Anteilsscheine des Flugzeugbauers Boeing um 4,5 Prozent an.

Die Aktien von Ölkonzernen hingegen litten unter dem stark gefallenen Ölpreis. So büßten Chevron am Dow-Ende 3,6 Prozent ein. Für Exxon Mobil ging es mit über vier Prozent deutlich nach unten.

Stark gefragt wiederum waren in dem freundlichen Umfeld die konjunktursensiblen Technologiewerte. Hier griffen Anleger vor allem bei Halbleiterwerten zu, die damit weiterhin von der Hoffnung auf gute Geschäfte mit Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) profitierten. Unter den Favoriten im Nasdaq sprangen Micron Technology um fast elf Prozent in die Höhe.

Fox gaben über 15 Prozent nach. Der Medienkonzern will Roku übernehmen. Die Aktie des Anbieters von TV-Streaming-Plattformen und entsprechender Hardware hatte am Freitag nach Berichten über Übernahme-Gespräche einen Kurssprung von 20 Prozent gemacht. Zum Handelsschluss am Montag lag die Roku-Aktie 1,9 Prozent im Minus.

Nach dem fulminanten Börsendebüt Ende letzter Woche schnellten die Aktien von SpaceX um noch einmal mehr als 19 Prozent auf 192,50 Dollar nach oben. Sie waren zu Wochenschluss am ersten Handelstag mit einem Plus von 19 Prozent bei rund 161 Dollar aus dem Handel gegangen. Börsianer sehen in der erfolgreichen Erstnotiz auch eine gute Basis für die angekündigten Mega-Börsengänge der KI-Spezialisten Anthropic und OpenAI.