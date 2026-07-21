3M verdiente mehr als erwartet und erhöht Gewinnziel

An der Börse wurden die Zahlen sehr positiv aufgenommen. Die 3M-Aktie stieg im US-Aktienhandel knapp nach Sitzungsstart um 8,1 Prozent.

Im zweiten Jahresviertel stieg der bereinigte Gewinn von 3M um rund elf Prozent auf 2,40 Dollar je Aktie. Analysten hatten hier weniger erwartet. Der Umsatz kletterte um 2,4 Prozent auf 6,5 Mrd. Dollar (5,69 Mrd Euro). Unterm Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 933 Millionen Dollar, ein Plus von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Konzernchef William Brown arbeitet an einer vereinfachten Geschäftsstruktur und treibt dazu den Rückzug von 3M aus Nicht-Kerngeschäften voran. Gleichzeitig will der Hersteller von Post-it-Notizblöcken, Dachgranulat und elektronischen Materialien sein Angebot mit neuen Produkten stärken.