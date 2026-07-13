Ein Kombi jenseits von Gut und Böse

Längerem, das einst eher konservative Image abzulegen, und investiert seit Jahren nicht nur in das Design, sondern auch in das Thema Fahrdynamik. Mit einem neuen, entscheidenden Bauteil stößt Audi mit dem RS 5 in Sachen Fahrdynamik in neue Sphären: Das Sperrdifferenzial mit Torque Vectoring an der Hinterachse wurde elektrifiziert, Audi spricht von elektromechanischem Torque Vectoring. Das bedeutet, dass am Hinterachsgetriebe ein Elektromotor sitzt. Die Kraft wird also nicht nur mechanisch verteilt, sondern der E-Motor kann auch gezielt mithelfen oder aber auch bremsen.

Vereinfacht gesagt: Kraft kann gezielt hinzugefügt oder weggenommen werden, und zwar um das Kurvenfahren zu optimieren – das kennt man so noch nicht, es wurde eigens für den RS 5 entwickelt. Trotz der speziellen Technik darf man sich diesen Kombi nicht als kompromisslose Fahrmaschine vorstellen. Audi hat sich bemüht, ihn so angenehm wie möglich für den Alltag zu machen, und das merkt man: Der RS 5 ist nicht übertrieben hart gedämpft, auch wenn es insgesamt etwas sportlicher zugeht als im normalen A5.

Mit einem Plug-in fährt man im Wohngebiet elektrisch los, aber nach ein paar Metern will man es dann natürlich wissen, und man aktiviert den Verbrenner. Der 2,9-Liter-Doppelturbo-V6 ist jetzt grundsätzlich nicht die Ausgeburt an Emotion und Leidenschaft, auch was den Sound angeht, der recht zurückhaltend ausfällt. Das Aggregat ist aber kultiviert und liefert auch bei entsprechender Gaspedalstellung den erwarteten Vortrieb.

Die 510 PS, die der Verbrenner alleine liefert, sind aber nicht das prägende Element, sondern die Systemleistung von heftigen 639 PS. Die spürt man besonders dann, wenn alle Systeme perfekt zusammenarbeiten, beispielsweise beim Überholen.