Von der Bank auf die Couch

Mit besserstreiten.at will der 58-Jährige nun bei wirtschaftlichen Streitigkeiten unterstützen, etwa in Familienunternehmen oder zwischen Gesellschaftern. „Ich möchte dabei helfen, verborgene Aspekte eines Konflikts aufzudecken“, erläutert Schall, der vor Kurzem seine kleine Praxis im Hochhaus Herrengasse im ersten Wiener Gemeindebezirk bezogen hat. „Dabei möchte ich mich juristisch aber nicht einmischen, dennoch ist es hilfreich, dass ich den juristischen Teil verstehe.“ Das unterscheide ihn auch von „normalen“ Mediatoren, denen das juristische und wirtschaftliche Verständnis oft fehle, so Schall.

Seine Hauptansprechpartner sollen Wirtschaftsanwälte, aber auch Litigation-PR-Berater sein. „Der Bedarf dafür ist auf jeden Fall vorhanden, vor allem wenn ich an die Erbengeneration in Stiftungen denke“, ist Wirtschaftsanwalt Markus Fellner überzeugt, der in der Vergangenheit bereits häufig mit Schall Seite an Seite gekämpft hat. Sollte der Neubeginn glücken, will Schall seine Praxis noch breiter aufstellen: Gemeinsam mit einem Psychotherapeuten aus Berlin will er Unternehmen systemische Organisationsberatung anbieten, sprich, die Kultur von Unternehmen durchleuchten und gegebenenfalls verbessern.

Streiten ist aktuell sehr en vogue, wie der Neo-Firmengründer bestätigt, weshalb seine Praxis gerade zur rechten Zeit kommen könnte. „Ich weiß aber nicht, ob das an den wirtschaftlich schwierigen Zeiten liegt oder ob sich die Gesellschaft an sich verändert.“ Denn früher, so Schall, als er ins Berufsleben startete, hätte es in den großen Wirtschaftskanzleien anders als heute kaum Streitanwälte gegeben. „Früher wurde alles ausverhandelt. Jetzt ist der Druck auf viele so groß, dass jeder sagt: Im Zweifel möchte ich lieber ein Urteil haben.“ Vor allem der Druck auf die Manager nehme zu, das Damoklesschwert des Untreuevorwurfs und der Haftung hänge ständig über ihnen.