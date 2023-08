Swarovski – ein Familienimperium aus Glas und Kristallen

ARTIKEL-INHALT

FACTS: D. Swarovski KG

trend TOP 500 Ranking: 70

Gegründet: 1895/2010

1895/2010 Unternehmenssitz: Swarovskistraße 30, 6112 Wattens, Tirol

Swarovskistraße 30, 6112 Wattens, Tirol Mitarbeiter: 22.000 (Kristall) +

22.000 (Kristall) + Tätigkeit: Glas und Glasprodukte; Schmucksteine, optische Geräte,

Glas und Glasprodukte; Schmucksteine, optische Geräte, Umsatz (2022): 1,83 Mrd. €

1,83 Mrd. € Eigentümer: Familien Swarovski, Weis & Frey 100%

Familien Swarovski, Weis & Frey 100% Management: Alexis Nasard (CEO)

Alexis Nasard (CEO) Website: swarovski.com

Über Swarovski

Das im Jahr 1895 von Daniel Swarovski in Wattens gegründete Unternehmen ist der bedeutendste Industriebetrieb Tirols. Mit den zur Swarovski-Gruppe gehörenden Unternehmen Tyrolit, Swarco und Swarovski Optik ist Swarovski auch der wichtigste Arbeitgeber des Bundeslandes. Zentrale Tiroler Standorte befinden sich in Wattens, Schwaz und Absam.

Im Kerngeschäft Swarovski-Kristalle waren zuletzt rund 22.000 Mitarbeiter beschäftigt, der Umsatz lag den letzten vorliegenden Geschäftszahlen zufolge bei 1,7 Milliarden €. Mit dem Schleifmittel-Unternehmen Tyrolit hat die Gruppe mit 4.500 Mitarbeitern einen Umsatz von 663 Millionen Euro erwirtschaftet und die Swarovski Optik-Gruppe setzte mit etwas mehr als 1.000 Mitarbeitern rund 210 Millionen um.

CEO des Unternehmens ist seit Juli 2022 Alexis Nasard.

Alexis Nasard, CEO Swarovski seit Juli 2022 © Swarovski

Umsatzentwicklung D. Swarovski KG

Umsatzentwicklung D. Swarovski KG 2015 - 2022 Jahr Umsatz (in Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 3.370 10,49 2016 3.471 2,84 2017 3.517 4,67 2018 3.532 0,43 2019 3.544 0,34 2020 2.600 -26,64 2021 1.719 33,11 2022 1.830 7,65

Firmengeschichte Swarovski

Daniel Swarovski, der Gründer des heute internationalen Swarovski-Konzerns, wurde 1862 im damaligen Georgenthal als Sohn einer böhmischen Glasschleifer-Familie geboren. Schon früh entwickelte er die Vision vom aus Glas geschliffenen „Diamanten für alle“ und begann an einer Schleifmaschine zu tüfteln, mit der sich gläserne Diamanten herstellen lassen sollten, die von echten Edelsteinen nicht unterscheidbar wären.

1892 meldete er seinen mechanischen Schleifapparat zum Patent in Prag an. Um damit diamantenähnliche Glassteine herstellen zu können war jedoch viel Energie nötig, im Idealfall ein eigenes Wasserkraftwerk.

Daniel Swarovski im Jahr 1891 © Abb. gemeinfrei/wikipedia.de

Die Suche nach einem geeigneten Standort für sein Unternehmen, in dem er mit diesem Apparat Glas-Schmucksteine herstellen konnte, führte ihn schließlich 1895 nach Wattens, wo er am Ausgang des Wattentals sowohl genug Wasserkraft als auch ein günstig erwerbbares Gebäude vorfand, in dem er seine Glasschleiferei gründen konnte.

Ein Nebeneffekt der Produktion und des dafür ausgebauten Kraftwerks am Wattenbach war, dass die Gemeinden Wattens und Wattenberg bereits 1907 mit elektrischem Licht versorgt werden konnten. Mitarbeiter konnten zudem vergünstigt Strom beziehen.

1910/11 gründete Swarovski ein weiteres Unternehmen, die „Glasfabrik D. Swarovski“, in der er neue Glas-Produktionsmethoden entwickelte. Schon 1913 war er damit erfolgreich, auch farbiges Glas folgte kurz darauf. Bis heute gilt die von Swarovski entwickelte Glasschmelze als eines der bestgehüteten Werksgeheimnisse des Unternehmens.

Durch die Weltwirtschaftskrise war das Unternehmen in einer Krise, konnte aber bestehen. Im Zweiten Weltkrieg war das Unternehmen in der Rüstungsproduktion tätig, durch die Nähe zur NSDAP hatte das Unternehmen unter den Nationalsozialisten eine hohe Auftragslage. 1949 folgte daraus die Swarovski Optik.

Swarovski setzte auch immer auf Ausbildung seiner Mitarbeiter. 1959 bot Swarovski bereits Ausbildungen in acht Berufsfeldern an, darunter als einziges Unternehmen in Österreich eine Ausbildung zum Kristallschleifer. Seit 1978 führt Swarovski auch eine eigene Berufsschule in Wattens.

Die Unternehmensführung ist heute in der fünften Generation tätig und noch immer ein Familienbetrieb. Zur Swarovski Gruppe gehören neben D. Swarovski KG auch die Schwesterunternehmen Swarovski Optik (optische Präzisionsinstrumente), Tyrolit (Schleifwerkzeuge) und Swarco. 2016 konnte die Gruppe gemeinsam über 32.000 Mitarbeiter*innen und einen Umsatz von rund 3,37 Milliarden Euro vorweisen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt sowohl qualitativ hochwertige Kristalle, synthetische Schmucksteine und echte Edelsteine, als auch Schmuck, Accessoires und Beleuchtungslösungen.

Die Familie Swarowski gehört heute zu den reichsten Österreichs. Im trend. Ranking der 100 reichsten Österreicher liegt der Swarovski-Clan auf Rang 11.

Mitarbeiterentwicklung D. Swarovski KG

Mitarbeiterentwicklung D. Swarovski KG 2015 - 2022 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 31.000 3,33 2016 32.110 2,65 2017 32.280 0,88 2018 34.560 7,06 2019 33.980 -1,68 2020 31.000 -8,77 2021 22.000 -29,03 2022 22.000 0,00

Konzern- und Produktwelt von Swarovski

Swarovski verfügt über mehrere Produktlinien und Marken. Dazu gehören Kristallglasschmucksteine und Kristallglaskomponenten (Handelsname: „Crystallized – Swarovski Elements“), Kristallglaskulpturen und Accessoires mit und aus Kristallglas, optische Präzisionsgeräte und Zielfernrohre und Spektive (Swarovski Optik), Schleifmittel („TYROLIT“), synthetische Edelsteine (seit April 2008 unter der Marke „Enlightened – Swarovski Elements“ im Handel) sowie mit der Firma Swarco verschiedene Produkte für den Straßenbereich („Swareflex“) und ein Parfüm.

Swarovski vertreibt weltweit Verkaufsfilialen und einen Online-Shop. Dort kann man ein breites Angebot an Schmuck (wie Halsketten, Ohrringe, Armbänder oder Ringe), Uhren oder verschiedenste Accessoires (u.a. Kugelschreiber, Sonnenbrillen, Körperschmuck oder Handtaschen), aber auch Glasdekoration erwerben. Swarovski führt bei der Glasdekoration neben eigenen Reihen mit Themen wie Blumen, Wildtieren oder Weihnachtsdekoration auch lizenzierte Figuren mit bekannten Unternehmen wie Disney oder Warner Bros.

Swarovski Flagship-Store in Wien © Elke Mayr

Swarovski Optik besteht seit 1949 und beschäftigt sich mit der Herstellung von hochpräzisen Fernoptik-Produkten. Die Zielgruppe des Unternehmens sind Jäger, Vogelbeobachter und Naturliebhaber. Zur Produktpalette von Swarovski Optik gehören Ferngläser, Zielfernrohre, Teleskope, Wärmebildkameras und weitere Ausstattung.

Tyrolit befasst sich mit der Herstellung von gebundenen Schleif-, Trenn-, Säge-, Bohr- und Abrichtwerkzeugen und ist außerdem ein Systemanbieter von Werkzeugen und Maschinen für die Bauindustrie. Es besteht seit 1919 und beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter*innen in 11 Ländern auf 5 Kontinenten. Tyrolit stellt um die 80.000 verschiedene Produkte her.

Ebenfalls zum Swarovski-Imperium gehört das 1969 von Manfred Swarovski gegründete Unternehmen Swarco, das auf die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen retroreflektierenden Glasperlen für Straßenmarkierungsmaterialien spezialisiert ist.

Kristallwelten Wattens

Am Gründungsort Wattens in Tirol wurde 1995 zum hundert jährigen Bestehen der Firma das Museum Kristallwelten eröffnet. 2005 wurde die Attraktion umgestaltet. Sowohl bei der Eröffnung als auch bei der Umgestaltung war der österreichische Künstler André Heller mit einbezogen. 2014 wurden das Areal und der dazugehörige Park erweitert und umstrukturiert.

Erkennungszeichen ist der sogenannte Riese im Garten, welcher 18 Wunderkammern beherbergt, in denen seit 1995 Installationen von verschiedenen Künstlern wie u.a. Yayoi Kusama, Keith Haring, André Heller oder Andy Warhol zu bestaunen sind. Auch im Garten sind auf 7,5 Hektar Kunstinstallationen von u.a. Zaha Hadid zu sehen.

Der Eingang zu den Swarovski Kristallwelten in Wattens © imago images / Xinhua

Projekte der Swarovski Foundation

Die im Jahr 2013 gegründete Swarovski Foundation setzt sich mittels Unterstützung verschiedener Projekte für einen positiven sozialen und ökologischen Fußabdruck ein. Kultur und Kreativität sollen durch einen besseren Zugang zu Bildung, Arbeitsplätzen, Design und Innovation gefördert werden, ebenso unterstützt die Foundation Projekte, die sich mit den Rechten von jungen Personen und verschiedenen Geschlechtern auseinandersetzen und ökologische Projekte zum Schutz von Wasser und Biodiversität.

Zu den geförderten Projekten der Swarovski Foundation zählen u.a. das Stipendienprogramm der Central Saint Martins, welche in Kooperation mit der Swarovski Foundation seit 2011 24 Studenten bei ihrem Studium in der Mode- und Schmuckindustrie unterstützt hat. Weiters unterstützt die Foundation Superar mit dem Ziel, teilnehmenden Kindern den Zugang zu Musikerziehung zu ermöglichen.

In Partnerschaft mit Swarovski unterstützt Turquoise Mountain jordanische, syrische und palästinensische geflüchtete Handwerker mittels Ausbildungsprogrammen im Schmuckbereich. Ziel ist, den Betroffenen Handwerks- und Unternehmensfähigkeiten zu erlernen, welche ihnen einen Einstieg in den internationalen Markt erleichtern soll und dabei ihre reiche kulturelle Herkunft beizubehalten. Seit 2006 konnten über 6.000 Handwerker so ausgebildet werden.

Nachhaltigkeit bei Swarovski

Die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens beruht auf der Reduktion von Treibhausgasemissionen, bewusster Rohstoffauswahl sowie Abfall und Kreislaufwirtschaft. Heute betreibt Swarovski vier Kraftwerke am Wattenbach und ein weiteres gemeinsam mit zur Delfort Gruppe gehörenden Wattenspapier. Seit 2001 sind alle Kraftwerke von Swarovski offiziell als Produzenten von zertifiziertem Ökostrom anerkannt.

An den Standorten der Firma betreibt Swarovski Abwasserreinigungsanlagen, bei denen verwendetes Wasser rückgeführt wird. Swarovski unterstützt den Nationalpark Hohe Tauern sowie einen Nationalpark in Indien mit Wasser. Das Unternehmen hat sich weiters die Aufgabe gesetzt, Photovoltaikanlagen zu erweitern. Im Fertigungsstandort Thailand besteht bereits eine Anlage mit 1400 kWp, in Indien eine Dachsolaranlage zur Warmwasseraufbereitung und in Wattens eine Photovoltaikanlage mit 300 kWp.

In der Produktion setzt Swarovski seit 2017 verstärkt auf Advanced Crystal. Dieses erfüllt die strengsten, derzeit aktuellen Umweltstandards. Swarovski ist Branchenführer bei „bleifreiem“ Kristall, der Bleigehalt wurde auf maximal 40 ppm reduziert. 2022 wurde die erste Kollektion mit Fokus auf Nachhaltigkeit präsentiert. Die „Fluenta Familie“ verwendet Ressourcen wieder, so bestehen 90% aus recyceltem Basismaterial.

Swarovski im Internet