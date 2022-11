ARTIKEL-INHALT

Out of Vorarlberg

Die Welt ist größer als Vorarlberg. Und auch viel größer als Österreich. Zu dieser Erkenntnis ist Reinhold Geiger, der 1947 in Dornbirn geborene Tischlersohn schon in jungen Jahren gekommen. Wie viele Vorarlberger Burschen seiner Generation war er in seiner Jugend begeisterter Wintersportler und fuhr er in seiner Jugend in der Heimat Skirennen. Doch Geiger wollte im Grunde damals schon lieber höher hinaus und weiter weg als schnell hinunter.

Nach der Matura kehrte er Österreich den Rücken und ging nach Westen. Er wollte nach New York, London, Paris und Rio de Janeiro, um dann – in dem für den Jungspund unvorstellbaren Alter von 30 Jahren – wieder nach Vorarlberg zurückzukehren und ein beschauliches Leben zu führen.

Gelandet ist er aber zunächst in Zürich, wo er an der ETH Maschinenbau studierte. Mit dem Diplom in der Tasche ging es weiter an die INSEAD Business School nach Fontainebleau, Frankreich.

Geiger bekam Lust auf das Kosmopoliten- und Unternehmer-Dasein, fand bald auch Geschmack daran und feierte erste Erfolge. In den 1970er Jahren gründete er mehrere kleine Unternehmen, darunter ein Tourismus-Unternehmen in London und 1978 schließlich die auf Kosmetikverpackungen spezialisierte AMS Packaging Company in Paris, wo er hängen blieb, heiratete und eine Familie gründete. Nach Vorarlberg sollte Geiger, der in Frankreich „Monsieur Schäschär“ gerufen wird, künftig immer nur zu Besuch kommen. Mit der Heimat blieb er dennoch verbunden, der Trachtenjanker gehört etwa bis heute zu seinen Standard-Outfits.

L'Occitane und der Duft der Provence

Gut zehn Jahre später verkaufte der gewiefte Geschäftsmann die Verpackungsfirma AMS wieder und machte dabei einen guten Schnitt. Geiger war 42 und hatte Millionen verdient. Weil er das Geld nicht nur herumliegen lassen wollte, suchte er nach einer neuen Möglichkeit, es zu investieren.

Nach mehreren gescheiterten Versuchen entdeckte der Provence-Fan in dem kleinen Ort Manosque den Naturkosmetikhersteller L'Occitane. Geiger, der selbst ein äußerst uneitler Mensch ist und sich – wie er einmal sagte – nur beim Rasieren in den Spiegel schaut und auch zuvor niemals Cremes oder andere Kosmetikprodukte verwendet hatte, gefiel das Unternehmen und dessen Gründer Oliver Baussan. Er und begann, darin zu investieren. In mehreren Tranchen stecke Geiger ein paar Millionen Euro in das Unternehmen – zunächst ohne sich operativ engagieren zu wollen.

Handcreme von L'Occitane: Naturkosmetik aus der Provence. © abalcazar

Beinahe hätte sich Geiger damit die Finger verbrannt, denn die seine Millionen versickerten. L’Occitane machte massive Verluste. Bis Geiger die Reißleine zog. 1994 übernahm er die Aktienmehrheit an der darniederliegenden Firma und nahm gemeinsam mit Olivier Baussan, dem Firmengründer und kreativen Kopf des Unternehmens, die Geschicke in die eigenen Hände. Er warf das alte Management hinaus und krempelte die Firma von Grund auf um.

„L'Occitane war ein Unternehmen, das sehr gute Produkte hatte, aber nicht gut geführt war", erklärte er dem trend. „Wenn etwas nicht funktioniert, steckt man entweder noch mehr Geld hinein, oder man macht es selber.“

Erfolgsduo Geiger-Baussan

Der etwas verbummelte Literaturstudent Oliver Baussan, im Geiste ein Hippie vom alten Schlag, hatte 1976 ein gebrauchtes Destilliergerät entdeckt und begonnen, aus den Heilpflanzen seiner Heimat Provence – vornehmlich Rosmarin und Lavendel – nach traditionellen Verfahren und alten Rezepten ätherische Öle zu destillieren. Die Öle verkaufte er auf lokalen Märkten und von einem Hausboot aus, mit dem er durch Frankreich schipperte. Immerhin verdiente er damit so viel Geld, dass er eine alte, leerstehende Seifenfabrik in Manosque kaufen konnte, in der er in größerem Stil Naturkosmetika aus den Pflanzen seiner Heimat herstellen konnte.

L'Occitane Gründer Olivier Baussan © L'Occitane

Damit war das kaufmännische Geschick Baussans aber schon beinahe erschöpft. Der Franzose war ein kreativer Kopf, ein Mensch der Düfte, den Zahlen und wirtschaftliche Fakten im Grunde nicht interessierten. Stattdessen beschäftigte er sich mit Pflanzen und deren kosmetischen und heilenden Wirkungen und der Fair Trade Idee. Für ihn zählte die Natur, seine Produkte mussten in Einklang damit stehen.

Baussan war es, der die inzwischen aus der Kosmetikindustrie nicht mehr wegzudenkende Shea-Butter oder die Anti-Aging-Strohblume „Immortelle“ – die Unsterbliche – entdeckte und setzte auf fairen Handel mit den Produzenten, unter anderem in Burkina Faso, woher er die Shea-Butter bezog. Für die Vermarktung seiner für die Kosmetikindustrie geradezu bahnbrechenden Ideen hatte er jedoch kein Talent, und genau diesen Part konnte der Vorarlberger Reinold Geiger ideal erfüllen.

Reinhold Geigers Erfolgsrezept

Also übernahm Geiger die operative Führung des Unternehmens und ließ Baussan das tun, was er am besten konnte – neue Produkte entwickeln. Der Österreicher wiederum kümmerte sich um deren Vermarktung und setzte – mit Erfolg – auf Expansion. Dafür holte er die Produkte aus den verstaubten Regalen von Bio- und Naturkosmetikläden und verpasste ihnen ein Image-Upgrade, indem er auf eigens gebrandete Flagship-Stores in Top-Lagen setzte.

Die Strategie ging auf, und unterstützt wurde die unternehmerische Tüchtigkeit durch Glück in Form des Romans „Mein Jahr in der Provence“ von Peter Mayle. Das 1994 veröffentlichte kulinarische Tagebuch wurde zu einem internationalen Bestseller und machte die Welt auf die bis dahin abseits von Touristenströmen schlummernde südfranzösische Provinz und ihre Düfte aufmerksam.

L'Occitane Shop: Reinhold Geiger setzte ein stringentes internationales Markendesign durch. © Getty Images

Das Buch machte die Provence zu einer In-Destination und setzte L’Occitane auf die Landkarte der Fashion-Society. L'Occitane wurde zur Must-Have-Marke. „Der Boom hat den Durchbruch für unsere Produkte gebracht“, erzählte Geiger später dem trend und weiter: „Natürlich gehört auch Glück dazu, aber ich habe von Anfang an den weltweiten Erfolg von L’Occitane geglaubt. In den Alpen kann man glaubhaft Ski herstellen, in der Provence eben glaubhaft Lavendelkosmetik.“

Der Aufstieg von L’Occitane zum Weltkonzern

Dem weiteren Erfolg von L’Occitane waren damit keine Grenzen mehr gesetzt. Geiger verstand es perfekt, das Sonnen- und Duftimage der naturbelassenen, endlosen Lavendelfelder und Olivenhaine Südfrankreichs zu vermarkten. Selbst Wirtschaftskrisen konnten den Aufstieg des Unternehmens nicht bremsen So erzählte Geiger etwa im Jahr 2010 dem trend: „Natürlich haben auch wir die Auswirkungen der Wirtschaftskrise gespürt: Wir haben 15 Prozent Umsatzplus gemacht. Sonst wären es sicher 25 Prozent Plus geworden.“

Reinhold Geiger, Vorarlberger König der Düfte, in einem L'Occitane-Shop © L’Occitane/Christophe Caudroy

Das Jahr 2010 war auch das Jahr, in dem Geiger das inzwischen zu einem globalen Unternehmen mit einem in der Branche einzigartigen USP herangewachsen war, an die Börse brachte – und zwar in Hongkong. Der Börsengang brachte rund 550 Millionen Euro ins Unternehmen, mit denen Geiger Schulden tilgen konnte, die durch das Auszahlen ehemaliger Miteigentümer entstanden waren. Und zusätzlich funktionierte der Börsengang auch als Türöffner für den wichtigen asiatischen Markt.

Im Jahr 2021 lag der Umsatz von L'Occitane International bei 542 Millionen Euro, der Jahresgewinn bei 91 Millionen Euro. 27 Prozent des Unternehmens befinden sich im Streubesitz. Der Rest ist zum Großteil in den Händen Reinhold Geigers und des Gründers Olivier Baussan.

New York, London, Tokio, Casablanca, Aruba, Hanoi, Wien – nach dem Börsengang wuchs das ehemalige Ein-Mann-Unternehmen rasch zu einer globalen, hochprofessionellen und ebenso profitablen Company heran. Im Gespräch mit dem profil schwärmte Geiger einmal: "Es ist ein fantastisches Abenteuer. Ein Vergnügen, jeden Tag aufzustehen."

Das Vergnügen hat sich für Geiger auch finanziell bezahlt gemacht. Seine Anteile an dem von ihm groß gemachten Konzern sind mittlerweile mehrere Milliarden Euro wert. Mit einem geschätzten Vermögen von 3,1 Milliarden Euro liegt der charmante Voraralberger Beau auf Rang 14 im trend-Ranking der reichsten Österreicher.

Weltweit gibt es inzwischen über 3.000 L’Occitane Shops, wovon die Hälfte von der L’Occitane Group direkt geführt werden. In Österreich werden die Geschäfte von der Kärntnerin Elisabeth Hajek geführt, die als 30-Prozent-Eigentümerin der hiesigen L’Occitane GmbH die Marke nach Österreich brachte. Der Handel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegeprodukten ist auch hierzulande ein einträgliches Geschäft, das in 20 Filialen und über den Webshop floriert.

Zukunft und Verantwortung

Im September 2021 hat sich Geiger im Alter von 74 Jahren aus dem operativen Geschäft in den Aufsichtsrat zurückgezogen und die Leitung der L’Occitane-Gruppe nach 25 Jahren an den um neun Jahre jüngeren André J. Hoffmann übergeben. Wohl auch nur ein Zwischenschritt, denn im Grunde soll L'Occitane auch weiter von der Familie Geiger kontrolliert werden. Reinhold Geigers Söhne Adrien Geiger, seit Februar 2020 CSO – Chief Sustainability Officer – von L'Occitane und Nicolas Geiger, Präsident von L’Occitane Japan, sind die designierten Nachfolger und werden das Unternehmen im Sinne ihres Vaters weiterführen.

Für den gebürtigen Vorarlberger, der sich vorgenommen hat, fortan tatsächlich ein wenig leiser zu treten, ist die Übergabe des operativen Geschäfts auch ein Schritt in eine neue Ära. L’Occitane soll in den nächsten Jahren zu einem internationalen Multi-Brand-Unternehmen weiterentwickelt werden.

Adrien Geiger, CSO L'Occitane © L'Occitane International

Schwindeln, also durch industrielle Zutaten von der selbst auferlegten Position eines reinen Naturkosmetikherstellers abzuweichen, war und ist für Geiger immer ein No-Go. Genauso wie eine Produktionsstätte außerhalb der Provence einzurichten. Der Markenzusatz "En Provence" steht als ganz klares Zeichen dafür.

Und passend zu dem Label der Naturkosmetik wurde und wird bei L’Occitane auch Verantwortung sehr großer Wert gelegt. Der Environmental and Social Governance Report hat im Unternehmen einen fast höheren Stellenwert wie der normale Geschäftsbericht, der im Grunde nur aus aktienrechtlichen Gründen veröffentlicht wird. Biodiversität, CO2-Neutralität und der Schutz der Wälder sind etwa integrale Bestandteile der Strategie. Faire Entlohnung und Arbeitsbedingungen ebenso. Über die L’Occitane-Stiftung kümmert sich die Firma seit Jahrzehnten um die Frauen in Burkina Faso, woher das Unternehmen die für die eigenen Produkte benötigte Shea-Butter bezieht. Zudem arbeitet man mit der Selbsthilfevereinigung Orbis für sehbehinderte Menschen zusammen.

Und Mitarbeitern wird viel Freiraum für neue Ideen und Konzepte eingeräumt. Für Geiger ein entscheidender Punkt, um das Unternehmen jung und innovativ zu halten. Dem trend gegenüber erklärte er: „Das sind genau diese jungen Leute mit schrägen Ideen und neuen Zugängen zu unseren Themen, die wir brauchen. Wer nie das Risiko des Scheiterns eingeht, wird bei uns nicht lange dabei sein.“