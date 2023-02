McDonald's: Welterfolg mit Big Mac, Happy Mea, McCafé & Co

McDonald's ist mit mehr als 40.000 Restaurants in 120 Ländern die größte Restaurant-Kette und eines der umsatzstärksten Unternehmen der Welt. So betrug der reine Gewinn der Kette im Jahr 2022 etwa 9,4 Mrd. US-Dollar. Die Story des Multi-Milliarden-Dollar Unternehmens.

FACTS: McDonald's Corporation

15. Mai 1940 von Richard und Maurice McDonald Unternehmenssitz: 110 N Carpenter St, Chicago, IL 60607, USA

McDonald’s Corporation Mitarbeiterzahl: > 200.000 plus über 2 Millionen Mitarbeiter in Franchise-Restaurants

Quickservice-Systemgastronomie Umsatz, Gewinn (2022) : 23,18 Mrd. $ Umsatz, 6,18 Mrd. $ Gewinn

Aktiengesellschaft, Hauptaktionäre: Management: Chris Kempczinski (CEO), Ian Borden (CFO), Skye Anderson (Global Business Services), Joe Erlinger (USA), Jill McDonald (International Operated Markets), Jo Sempels (International Developmental Licensee Markets); Nikolaus Piza (Österreich)

Enrique Hernandez, Jr.; Anthony G. Capuano; Kareem Daniel; Lloyd H. Dean; Robert A. Eckert; Catherine M. Engelbert; Margaret H. Georgiadis; Chris Kempczinski; Richard H. Lenny; John J. Mulligan; John W. Rogers, Jr.; Jennifer L. Taubert; Paul S. Walsh; Amy E. Weaver; Miles D. White Börsen-Kennzahl: US5801351017

McDonald's Corp. Umsatz und Gewinn

Umsatz- und Gewinnentwicklung Shell 2010 - 2022 Jahr Umsatz (in Mrd. $) Gewinn (in Mrd. $) 2010 24,08 4,95 2011 27,01 5.50 2012 27,57 5,47 2013 28,11 5,59 2014 27,44 4,76 2015 25,41 4,53 2016 24,62 4,69 2017 22,82 5,19 2018 21,03 5,92 2019 21,08 6,02 2020 19,21 4,73 2021 23,22 7,54 2022 23,18 6,18

McDonald's - Geschichte eines Welterfolgs

Die Geschichte des Unternehmens beginnt im Jahr 1937 mit den Brüdern Richard und Maurice McDonald, die in San Bernardino, Kalifornien, ein Drive-In-Hamburger-Restaurant eröffneten. Die Spezialität waren die "Carhopperinnen", die Speisen und Getränken mit Rollschuhen zu den Autos brachten.1948 entwickelten die Brüder ihr "Speedee Systen" zur schnellen und rationellen Zubereitung von Hamburgern und stellten gleichzeitig auf Selbstbedienung um. 1953 wurde Neil Fox der erste Franchisenehmer der Brüder McDonald.

Ray Kroc, der Mann der McDonald's groß machte. (Foto aus 1976) © Press photo, Public domain, via Wikimedia Commons

Es war jedoch Ray Kroc, ein Verkäufer von Mixern für Milchshakes, der das gut laufende Restaurant 1954 besuchte und erkannte, dass das Restaurant-Konzept multipliziert und weltweit umgesetzt werden könnte. Kroc war so begeistert, dass er die Vermarktungsrechte von den Brüdern McDonald erwarb. Der Vertrag sah zunächst vor, dass Kroc für die Expansion der Kette zuständig war und die Brüder an den Gewinnen beteiligt werden sollten.

1955 eröffnete Kroc dann sein erstes McDonald's Restaurant in Des Plaines, Illinois, und rekrutierte weitere Franchisenehmer aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis. Kroc war aber zunehmend mit den Vertragskonditionen mit Richard und Maurice unzufrieden, sodass er den Brüdern im Jahr 1961 die Rechte an der Marke McDonald's für 2,7 Mio. US-Dollar abkaufte und zum Alleineigentümer wurde. Im gleichen Jahr wurden die "Golden Arches", die an zwei Pommes erinnernden gelben Bögen, die zusammen ein großes "M" ergeben, zum bis heute unveränderten Markenzeichen des Unternehmens.

An der Stelle des ersten von Ray Kroc eröffneten McDonald's Restaurant in Des Plaines, Illinois, befindet sich heute eine Replika des Restaurants mit Museum. © Tim Boyle/Getty Images

Kroc machte sich daran, das McDonald's-Konzept in anderen Teilen der USA und der Welt bekannt zu machen. Durch ihn wurde auch das heute für McDonald's unverwechselbare Franchise-System ins Leben gerufen. Das eine spezielle Besonderheit hat: Harry Sonneborn, ein ursprünglich für die Immobilienerschließung zuständiger Mitarbeiter, hatte die Idee, das Hamburgergeschäft mit dem Immobiliengeschäft zu koppeln. McDonald’s sollte die Grundstücke kaufen, auf denen die Filialen errichtet werden. Die Franchisenehmer würden in der Folge zur Franchisegebühr zusätzlich umsatzabhängige Pachten zahlen. Diese Idee machte Mc Donald's in der Folge auch zu einem der größten Immobilien-Unternehmen der Welt.

1966 tritt der Clown Ronald McDonald erstmals auf, in das Jahr 1967 fallen zwei markante Ereignisse der Unternehmensgeschichte. Zum einen erfand Jim Dellegatti, Franchisenehmer in einem McDonald's Restaurant in Pittsburgh, den Big Mac, der bis heute das weltweite Flagship-Produkt des Unternehmensist und als "Big Mac Index" sogar als ein globaler Kaufkraft-Index gilt. Zum anderen wurden 1967 auch die ersten internationalen McDonald's-Restaurants in Kanada und Puerto Rico eröffnet. Es war der Anstoß zur globalen Expansion. Weltweit gibt es mittlerweile über 37.000 McDonald's Restaurants in über 120 Ländern.

1979 wird das Happy Meal weltweit eingeführt.

Nikolaus Piza, CEO McDonald's Österreich © www.christian-husar.com

Bereits zwei Jahre zuvor, 1977, wurde am Schwarzenbergplatz in Wien die erste McDonald's Filiale Österreichs eröffnet. Heute betreibt McDonald's in Österreich 200 Restaurants und beschäftigt rund 9.600 Mitarbeiter. Der Großteil der Restaurants (90 %) werden von Franchisenehmern betrieben, die zumeist als Familienbetriebe mit rund 50 Mitarbeitern geführt sind.

McDonald's Österreich ist zudem der größte Gastronomie-Partner der heimischen Landwirtschaften, da knapp 70% der Rohstoffe des gesamten Produktsortiments aus Österreich stammen. Die Geschäftsführung von McDonald's Österreich obliegt Februar 2020 Nikolaus Piza.

McDonald's - Geheimnis eines Welterfolgs

McDonald's ist eine der erfolgreichsten Fast-Food-Ketten der Welt. Das Unternehmen hat es verstanden, eine stringente Markenlinie zu kreieren und weltweit bei allen Kernprodukten den gleichen Geschmack zu garantieren. Das fördert auch den Wiedererkennungswert bei den Gästen und stellt bei diesen sofort Assoziationen zur Marke her.

Unterstrichen wird das durch verschiedene Grundsätze und Initiativen, darunter etwa:

Die Zusammenarbeit mit Lieferanten, die den gleichen ethischen Standards folgen wie das Unternehmen. Die Bereitstellung von Informationen über die Herkunft und Herstellung ihrer Produkte. Die Etablierung von Sozialprogrammen für ihre Mitarbeiter. Die Schaffung eines familiären Arbeitsumfeldes. Die Förderung des Austauschs zwischen Kunden und Angestellten. Die Bereitstellung von Gesundheitsinformationen über die Vor- und Nachteile ihrer Produkte. Die Schaffung eines positiven Images durch die Veröffentlichung von guten Taten sowie Bildern und Videos von Menschen, die gerade dabei sind, Spaß zu haben.

Darüber hinaus ist McDonald's sehr gut darin, neue Trends aufzuspüren und schnell umzusetzen. Zum Beispiel hat McDonald's in den letzten Jahren verstärkt auf vegetarische und vegane Optionen oder glutenfreie Burger-Buns gesetzt, um sich an die wachsende Nachfrage nach solchen Produkten anzupassen. Das Unternehmen ist auch die erste Fast-Food-Kette, die sich dem Thema "gesündere Ernährung" angenommen hat.

Mit McCafé ist McDonald's auch im Frühstücks- und Café-Segment weltweit erfolgreich. © 2018 Getty Images

Mit den 1993 in Australien gegründeten und seither weltweit ausgerollten McCafés hat sich McDonald's zudem von der traditionellen Burger- und Fast-Food-Küche entfernt und ein neues, lukratives Geschäftsfeld erschlossen. Alleine in Österreich gibt es bereits 186 McCafés - damit ist McDonald's in Österreich auch die größte Kaffeehauskette, weit vor dem großen internationalen Konkurrenten Starbucks.

Das Unternehmen hat sich auch konsequent dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Im Zeitraum von 2005 bis 2020 hat McDonald's Österreich etwa seine Treibhausgasemissionen um mehr als 60 Prozent reduziert und die Energieeffizienz um 33 Prozent gesteigert. Über 60 Prozent des benötigten Energiebedarfs werden bereits aus erneuerbaren Energieträgern gedeckt. Photovoltaikanlagen, Bioshredder, Altölabpumpanlagen oder nachhaltige Heizsysteme sind bei neuen oder umgebauten Restaurants Standard.

McDonald's steht aber vor allem auch für günstige Preise sowie schnelle und unkomplizierte Bedienung, perfektioniert durch Apps oder Selbstbedienungs-Touchscreens und - im Segment Fast-Food / Systemgastronomie ungewöhnlich - auch Tischservice in den Restaurants.

