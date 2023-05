ARTIKEL-INHALT

Steckbrief MacKenzie Scott

Name: MacKenzie Scott, zuvor MacKenzie Bezos

MacKenzie Scott, zuvor MacKenzie Bezos Geboren: 7. April 1970, San Francisco, Kalifornien als MacKenzie Scott Tuttle

7. April 1970, San Francisco, Kalifornien als MacKenzie Scott Tuttle Ausbildung: Bachelor in Englisch, Princeton University

Bachelor in Englisch, Princeton University Reichtum durch: Aufbau des Unternehmens Amazon mit Ex-Ehemann Jeff Bezos

Aufbau des Unternehmens Amazon mit Ex-Ehemann Jeff Bezos Geschätztes Vermögen (2023): 30,9 Mrd. US-Dollar

30,9 Mrd. US-Dollar Aktuelle Tätigkeit: Autorin, Philanthropin

Autorin, Philanthropin Ehepartner: Geschieden, zuvor verheiratet mit Jeff Bezos (1993 - 2019) und Dan Hewett (2021-2023)

Geschieden, zuvor verheiratet mit Jeff Bezos (1993 - 2019) und Dan Hewett (2021-2023) Kinder: 3 Söhne, 1 Adoptivtochter

MacKenzie Scott - die Jugendjahre

MacKenzie Scott Tuttle wuchs im kalifornischen San Francisco in einer gut situierten Familie auf. Ihr Vater war Finanzplaner und ihre Mutter Hausfrau. Schon als Kind liebte sie Literatur und das Schreiben von Geschichten, was ihre Eltern mit Enthusiasmus unterstützten. Ihre ersten Schreibversuche unternahm sie im Alter von sechs Jahren, als sie ein 142-seitiges Manuskriptbuch schrieb. Es trug den Titel „The Book Worm“.

Bücher sollten auch ihr weiteres Leben prägen. 1988 machte sie ihren Abschluss an der Hotchkiss High School in Connecticut und wechselte an die Princeton University, wo sie 1992 einen Bachelor-Abschluss in Englischer Literatur mit Auszeichnung machte. Sie erwies sich als eine der besten Studentinnen in der Klasse der Romanautorin Toni Morrison, die ihrerseits zu den bedeutendsten Vertreterinnen der afroamerikanischen Literatur zählt und 1993 als erste afroamerikanische Autorin den Literaturnobelpreis erhielt.

Laut Toni Morrison war MacKenzie in ihrer Klasse für kreatives Schreiben sogar eine der besten Studentinnen, die sie jemals unterrichten durfte. Und Morrison brachte daher auch Scott mit der Literaturagentin Amanda "Binky" Urban zusammen.

Hochzeit mit Jeff Bezos und Amazon-Gründung

Nach ihrem Uni-Abschluss arbeitete sie zunächst in verschiedenen Funktionen im Finanzbereich, unter anderem bei der Hedgefonds-Gesellschaft D.E. Shaw & Co. Dort arbeitete in einem Nachbarbüro der damals 28-Jährige Jeff Bezos, Schnell funkte es zwischen den beiden und 1993 kam es zur Hochzeit des Paares.

1994 kündigte das Paar seine Jobs, zog nach Seattle, und begann dort mit dem Aufbau ihrer Online-Buchhandlung „Amazon“.

Ein Jahr später, am 16. Juli 1995 war die Plattform aufgesetzt und der Buchhandel mit Probekunden lief an. Der war von Beginn an erfolgreich. Im September 1995 war der wöchentliche Umsatz bereits auf über 20.000 Dollar gestiegen. Im Oktober 1995 wurde die Plattform unter der URL amazon.com öffentlich zugänglich gemacht, und von da an ging es rasant weiter. 1996 konnte Amazon bereits einen Umsatz von 15,7 Millionen Dollar erzielen. Dass aus den bescheidenen Anfängen bald eines der größten Unternehmen der Welt werden sollte konnte jedoch niemand ahnen.

MacKenzie und Jeff Bezos bei der Filmpremiere von "The Italian Job" am Tribeca Film Festival 2003 © 2003 Getty Images

Über viele Jahre hinweg arbeitete MacKenzie Bezos aktiv in dem Unternehmen und parallel dazu an ihrem ersten Roman „The Testing of Luther Albright“, der 2005 erschien und für den sie 2006 mit dem American Book Award ausgezeichnet wurde.

Während das erste Buch von einem hingebungsvollen Vater handelt, der in schwierige Zeiten gerät und dessen Job und Familie in Gefahr geraten, hat das zweite Buch „Traps“ hat das Zeug zu einem Hollywood-Thriller. Die Geschichte dreht sich um vier Frauen aus unterschiedlichen Lebensbereichen, die sich auf einem viertägigen Roadtrip begegnen. MacKenzie blieb sich auch in diesem Werk ihrem Stil treu, unterschiedliche Charaktere in einer Geschichte miteinander zu verweben.

Viel Aufmerksamkeit erhielt zudem ihre Rezension des Buches „The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon“, die sie 2014 für die Bloomberg Businessweek verfasste. Sie vergab dem Buch nur einen Stern, denn sie erachtete es als ungenau und bestückt mit falschen Darstellungen der Arbeitskultur auf Amazon.com. Die Rezension rief gemischte Reaktionen hervor. Eine laute Gegenstimme gab es von einem der ersten Mitarbeiter von Amazon, Shel Kaphan. Er vergab dem Buch vier Sterne, um MacKenzie zu widersprechen.

Scheidung und Milliarden-Spenden

Nach 25 Jahren gemeinsamen Wegs war die Ehe von MacKenzie und Jeff Bezos, aus der drei leibliche Kinder und eine Adoptivtochter stammen, im Jahr 2019 zu Ende.

Jeff und MacKenzie Bezos bei der Oscars After Show Party 2017 in Los Angeles © 2017 Getty Images

Mit der Scheidung zog sich MacKenzie von Amazon zurück und legte ihren Namen "Bezos" ab. Seither nennt sie sich wieder "Scott". Als Abfindung erhielt MacKenzie Scott 4 % der Amazon-Aktien, was sie zur viertreichsten Frau der Welt machte. Statt diesen Reichtum weiter zu vermehren oder in Luxus zu investieren, begann MacKenzie Scott, dieses in großem Stil an wohltätige Organisationen zu spenden. Immer diskret, ohne sich selbst oder die Milliarden, die sie vergab, ins Rampenlicht zu stellen.

Im Mai 2019 schloss sich MacKenzie Scott der von Bill Gates, Melinda Gates und Warren Buffett ins Leben gerufenen Wohltätigkeits-Stiftung "The Giving Pledge" an und erklärte in ihrem "Pledge Letter", das Geld so lange zu spenden, "bis der Safe leer ist."

Und Scott hat auch Wort gehalten. Den New York Times berichtete zufolge hat sie in drei drauf folgenden Jahren bereits zwölf Milliarden Dollar für wohltätige Zwecke ausgegeben.

Bereits im Jahr 2014 hat Scott zudem die Anti-Mobbing-Organisation „Bystander Revolution“ gegründet. Scott ist bis heute Geschäftsführerin der Stiftung und engagiert sich persönlich dafür, dass sie weiterhin funktioniert und Gemobbten tatsächlich geholfen wird.

Wie MacKenzie Scott ihr Vermögen spendet

Ein belegtes Zitat der Milliardärin zum Thema Geld ist: „Ich habe keine Zweifel, dass der persönliche Reichtum eines Menschen das Ergebnis einer kollektiven Anstrengung sowie sozialer Strukturen ist, die einigen Menschen Chancen bieten und für unzählige andere Hindernisse bedeuten.“

Der "Pledge Letter" von MacKenzie Scott, in dem sie verspricht, ihr Vermögen zu spenden. Für eine vergrößerte Darstellung auf die Abbildung klicken. © Giving The Pledge

Sie ist bekannt für ihren pragmatischen und datengesteuerten Ansatz bei der Auswahl der von ihr unterstützten Organisationen. Organisationen werden dabei genau unter die Lupe genommen. MacKenzie Scott hat betont, dass sie sich auf Organisationen konzentrieren möchte, die bereits effektive Arbeit leisten und nachweisliche Ergebnisse erzielen.

Learnings: MacKenzie Scott, eine diskrete Powerfrau

MacKenzie Scott stellt eindrucksvoll unter Beweis, dass sie wesentlich mehr als nur die Ex-Frau eines der erfolgreichsten Mannes der Welt ist. Mit ihrer Einstellung zu Geld und ihrer Großzügigkeit zeigt sie, dass Vermögen nicht unbedingt finanzieller Reichtum bedeutet. in ihrem "Pledge-Letter" schreibt sie auch:

"Ich habe keinen Zweifel daran, dass ein enormer Wert entsteht, wenn Menschen dem Impuls zum Geben schnell folgen. Kein Antrieb hat positivere Auswirkungen als der Wunsch, hilfreich zu sein. Es gibt viele Ressourcen, die jeder von uns aus seinem Safe holen und mit anderen teilen kann – Zeit, Aufmerksamkeit, Wissen, Geduld, Kreativität, Talent, Einsatz, Humor, Mitgefühl."

MacKenzie Scott steht auch für Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Für eine Frau, die sich nicht, durch ihre Vergangenheit definieren lässt, nicht durch ihren Ex-Mann und dessen gigantisches Vermögen, sondern ihren eigenen Weg geht - und dabei gerade auch wegen ihrer Bescheidenheit Anerkennung erhält.

Soziale Gerechtigkeit ist ein klarer Fokus der Spendenaktivitäten von MacKenzie Scott. Sie unterstützt Organisationen, die sich für Bildung, Gleichberechtigung, Armutsbekämpfung und andere wichtige gesellschaftliche Themen einsetzen. Sie zeigt, dass es wichtig ist, sich für gerechte und faire Verhältnisse in der Gesellschaft einzusetzen und wie Vermögen eingesetzt werden kann, um positive Veränderungen herbeizuführen.

Bemerkenswert ist auch, wie sie Spenden verteilt. MacKenzie Scott tut dies ohne große Ankündigungen und ohne persönliche Anerkennung dafür haben zu wollen. So wie sie sich grundsätzlich nicht ins Rampenlicht drängt bleibt sie auch bei ihren Spenden im Hintergrund und arbeitet mit einem Team von Beratern, um Organisationen auszuwählen, die von ihren Spenden profitieren sollen. Das zeigt, dass es nicht immer nötig ist, im Rampenlicht zu stehen, um etwas bewegen zu können.