Novomatic-Gründer Johann Graf, der Glücksspielkaiser [PORTRÄT]

Johann Graf

Geboren: 03. Jänner 1947 in Wien

03. Jänner 1947 in Wien Funktion: Gründer und Inhaber der Novomatic GmbH

Gründer und Inhaber der Novomatic GmbH Ausbildung: 1970 abgeschlossene Lehre zum Fleischhauermeister

1970 abgeschlossene Lehre zum Fleischhauermeister Vermögen: 4,8 Milliarden Euro

Vom Fleischer zum Spielautomaten-Importeur

Johann Graf ist ein echter Self-Made-Milliardär. Er wuchs in einfachen Verhältnissen bei seinen Großeltern Wien-Döbling auf und absolvierte in jungen Jahren eine Lehre als Fleischhauer. Mit 23 war er im Jahr 1970 Österreichs jüngster Fleischermeister und begann im elterlichen Betrieb, einem Gasthaus mit einigen Fremdenzimmern und angeschlossener Fleischhauerei am Marktplatz von Perchtoldsdorf bei Wien zu arbeiten.

Wirklich angetan hatten es ihm aber Spielautomaten, und besonders die zu Beginn der 1970er Jahre sehr populären Flipperautomaten. Also gründete er 1974 mit seinem Bekannten Gerhard Brodnik die Brodnik & Graf GmbH und begann Flipperautomaten für Gaststätten zu importieren. Im trend-Interview erzählte Graf im Jahr 2007 dazu:

Ich wollte immer schon selbstständig sein, weil das eine gewisse Unabhängigkeit und Freiheit gibt. Technik hat mich interessiert, aber die Eltern bestanden auf eine Fleischerausbildung. So machte ich die Handelsschule und wurde der jüngste Fleischhauermeister Österreichs. Bald darauf habe ich mich jedoch in einem ganz anderen Metier versucht. Mit meinem Bekannten Gerhard Brodnik, der ein Elektrogeschäft hatte und von dem ich mich später getrennt habe, begann ich, Flipperautomaten zu importieren. Ich hatte in Wirklichkeit keine Ahnung von Spielautomaten und war über Fußball-Wuzler nicht hinausgekommen, doch wir hatten immerhin eine eigene Firma,

Der Handel mit den Automaten entpuppte sich bald als ein sehr lukratives Geschäft. Und Graf konnte tatsächlich bald den Fleischer-Beruf an den Nagel hängen, dem Familienunternehmen adieu sagen und sich völlig auf den Import und den Verkauf von Spielautomaten konzentrieren.

Graf dazu:

Wir hatten Glück und bekamen bald die Vertretung einer englischen Firma namens JPM, damals der zweitgrößte unabhängige Hersteller von Slotmaschinen. Vorher hatten wir über Belgien amerikanische Pinball-Flipper importiert. Ein zweiter Glücksfall war, dass genau damals, so um 1975 herum, bei Spielautomaten ein technologischer Sprung passierte, der Umstieg von Elektromechanik auf Elektronik. Die Herstellerfabriken bekamen mächtige Probleme, weil ihre Leute von Elektronik keine Ahnung hatten. Das war für uns eine Chance. Ich stellte Elektronikspezialisten ein und bot unsere Dienste an. Damals bin ich auch schon nach Amerika geflogen und habe mir Fabriken angeschaut. Mich interessierte, wie es hinter den Kulissen ausschaut, ich besuchte Hersteller in ganz Europa und flog wegen Spielautomaten bis nach Australien.

Die Gründung von Novomatic

1980, im Alter von 33 Jahren setzte Graf den nächsten und entscheidenden Schritt seines Berufslebens. Er gründete seine eigene Firma, die Novomatic Automatenhandels GmbH, mit der er die Glücksspielautomaten nicht mehr importieren, sondern selbst herstellen wollte. Es war der Grundstein für ein heute weltumspannendes Firmenimperium.

Die Anfänge waren dennoch sehr bescheiden. Graf erählt:

Wir haben sehr, sehr klein begonnen. Es war anfangs mühsam und schwierig. Wir mussten jeden Schilling fünfmal umdrehen. Startkapital war mein Erspartes: rund 50.000 Schilling. Ende der siebziger Jahre fingen wir an, eigene Billardtische zu produzieren. Ein Tischler in Oberösterreich baute sie, die Münzeinheiten kauften wir in Italien. Verkauft haben wir an den Großhandel, und wir stellten auch schon ein paar von uns betriebene Automaten auf. Der Erste, der sich erbarmte, einen unserer Billardtische aufzustellen, war ein Cafetier im 16. Bezirk in Wien.

Aufstieg und Expansion

Der Aufstieg der Novomatic war nicht zu stoppen, zumal Graf die Philosophe "Qualität vor Quantität" verfolgte und darauf achtete, dass seine Automaten auch wirklich ausgereift waren und tadellos funktionierten, ehe er sie in den Markt brachte. Schon 1982 setzte die Firma zur Expansion ins Ausland an: Graf gründete eine Vertriebsfirma in der Schweiz. Der Novomatic-Günder dazu:

Wir waren die Ersten, die Automaten in Kursäle gestellt haben. Unser Heimmarkt war in Wahrheit nicht Österreich, sondern die Schweiz: Dort konnten wir liefern und auch selbst Automaten betreiben. Auch England und Deutschland wurden für uns zu Heimmärkten. Die haben natürlich nicht auf uns gewartet, und es erforderte große Innovationskraft, was uns insgesamt stärker gemacht hat.

Der wirkliche Turbo für die weitere Unternehmensentwicklung war aber der Schritt nach Osteuropa. Novomatic hat die Chancen in den CEE-Reformstaaten frühzeitig wahrgenommen und dort auch Mitarbeiter gefunden, um die Produktentwicklung voranzutreiben. In Krakau wurde hat Graf dafür ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Softwareentwicklung gegründet.

Die Novomatic AG, die er bis heute alleine kontrolliert, wuchs rasant. Und Graf kam bald zu dem Punkt, an dem er sagen konnte: "Geld ist ab einem bestimmten Punkt persönlich nicht mehr wichtig."

"Ich habe sicher Glück gehabt in meinem Leben, obwohl Glück alleine war es natürlich nicht. Von der Gesundheit abgesehen, muss man sich das Glück auch erarbeiten. Da hilft einem niemand dabei", betont Graf auch, der selbst Spielautomaten meidet. "Ich bin kein Spieler. Da wäre ich so wie ein Wirt, der zum Alkoholismus neigt", sagte er im trend-Interview von 2007.

Er blieb ein erfolgreicher Geschäftsmann und baute weiter an seinem Weltkonzern, der heute rund 1200 elektronische Casinos, Spielbanken sowie Sportwettenlokale mit mehr als 200.000 Spielautomaten in bis zu über 32 Ländern betreibt.

Die 1991 gegründete Tochterfirma Admiral Sportwetten hat alleine in Österreich 200 Filialen. Und sogar im fernen Santiago de Chile eröffnete der Unternehmer ein Casino mit seinen eigenen Glücksspielautomaten - was sich als hervorragende Investition entpuppte.

Leben als Milliardär

Der Novomatic-Gründer war rein rechnerisch bald einige Milliarden Euro schwer, doch das interessierte ihn eigentlich gar nicht besodners. Im trend-Interview von 2007 wusste er zu erzählen: "Das Geld steckt in der Firma. Ich führe ein relativ normales Leben und habe es daher nie für notwendig befunden, große Summen aus der Firma herauszunehmen. Was wir machen, ist thesaurieren und reinvestieren. So kann eine Firma erfolgreich wachsen."

Natürlich hat aber auch Graf seine Hobbys, und eines davon ist die Leidenschaft zu Autos der Marke Jaguar, die zu einer Sammlung von rund 120 Jaguars angewachsen ist.

Der Selfmade-Milliardär vermeidet es größtenteils in der Öffentlichkeit zu stehen und gilt ein sehr öffentlichkeitsscheuer Unternehmer. Nur selten gibt Johann Graf Interviews und erzählt Informationen über sein Leben und seine erfolgreichen Firmen. Er bevorzugt ein Leben außerhalb des Medientrubels und behält wichtige Informationen lieber für sich.

Zuhause ist Graf in der niederösterreichischen Stadt Baden bei Wien, bevorzugt allerdings seit dem „Ibiza-Skandal“, dem folgenden Medientrubel und den Vorwürfen gegen ihn und sein Unternehmen den Zweitwohnsitz in Florida in den USA.

Thomas Graf, Sohn und Nachfolger

Johann Graf hat drei Söhne, von denen der älteste Sohn, Thomas Graf, bereits seit 30 Jahren für Novomatic arbeitet, dort Vorstand für Technologie ist und eines Tages die Firma übernehmen wird. Im Jahr 2021 übergab Johann Graf bereits 20% der Novomatic GmbH an Thomas Graf. Thomas leitet die Firma bereits als Manager und wird diese nach einem „Generationswechsel“ zusammen mit den langjährigen Wegbegleitern von Johann Graf, Birgit Wimmer und Ryszard Presch, übernehmen

Kritik und Kontroversen

Im Jahr 2020 führte die Großzügigkeit des Milliardärs zu Ermittlungen der österreichischen Staatsanwaltschaft. Ihm wurde vorgeworfen, privat hohe Geldschenkungen an Angehörige getätigt zu haben. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich um rund 160 Geldschenkungen, zahlreiche davon in Millionenhöhe gehandelt haben muss. Graf stellte jedoch über seinen Anwalt klar, dass alle Schenkungen privat und ohne jegliche Gegenleistungen erfolgt sind auch jede Transaktion dem zuständigen Finanzamt gemeldet wurde.

Auch aufgrund des „Ibiza-Skandals“ hagelte es massive Kritik an der Novomatic AG. 2019 bestätigte der ehemalige Novomatic-Chef Franz Wohlfahrt, hohe Geldsummen an das BZÖ über Scheinrechnungen überwiesen zu haben. Angeklagt wurde der Ex-Chef jedoch noch nicht.

Seit diesem Vorfall ist Johann Graf nicht mehr gut auf Österreich zu sprechen. Er bezeichnet die Vorwürfe gegen ihn und seine Kollegen als inakzeptabel und verabschiedete sich und seine Firma aus Österreich. Inzwischen führt er Novomatic weitab von Österreich und seinen Medien von Florida aus.