NOVOMATIC AG – Europas größter Gaming-Technologie Konzern

FACTS: NOVOMATIC AG

Gegründet: 1980

1980 Firmensitz: Wiener Straße 158, 2352 Gumpoldskirchen, Niederösterreich

Wiener Straße 158, 2352 Gumpoldskirchen, Niederösterreich MitarbeiterInnen (2022): 23.859

23.859 Tätigkeiten: Entwicklung und Produktion von innovativem Gaming Equipment, Vermietung von Gaming Terminals, Betreiber von elektronischen Casinos, Spielbanken sowie Sportwettfilialen; Holding-Gesellschaft des Novomatic-Konzerns;

Entwicklung und Produktion von innovativem Gaming Equipment, Vermietung von Gaming Terminals, Betreiber von elektronischen Casinos, Spielbanken sowie Sportwettfilialen; Holding-Gesellschaft des Novomatic-Konzerns; Umsatz (2022): 2.859,9 Mio. €

2.859,9 Mio. € Eigentümer: Novo Invest GmbH (Anteil: 89,96%), NOVO SWISS AG, Schweiz (Confoederatio Helvetica) (Anteil: 10,04 %)

Novo Invest GmbH (Anteil: 89,96%), NOVO SWISS AG, Schweiz (Confoederatio Helvetica) (Anteil: 10,04 %) Kontrollorgane: Bernd Oswald (ARVors), Haig Asenbauer (ARVorsStv), Martina Flitsch (ARVorsStv), Robert Hofians

Bernd Oswald (ARVors), Haig Asenbauer (ARVorsStv), Martina Flitsch (ARVorsStv), Robert Hofians Vorstand: Johannes Gratzl (Vors), Ryszard Presch (Vors)

Johannes Gratzl (Vors), Ryszard Presch (Vors) Website: novomatic.com

Über NOVOMATIC

Die NOVOMATIC AG Gruppe ist mit rund 23.900 Mitarbeiter*innen und einem Umsatz von 2,86 Mio. € (Stand 2022) einer der größten Gaming-Technologie Konzerne weltweit und der größte Europas. Zur Gruppe zählen mehr als 200 vollkonsolidierte internationale Tochterunternehmen wie u.a. die österreichische ADMIRAL Casinos & Entertainment AG, Greentube GmbH, LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH, NOVOMATIC Gaming Spain S.A., NOVOMATIC Gaming UK Ltd. oder Ainsworth Game Technology Ltd..

Neben den rund 50 Standorten exportiert die Gruppe zusätzlich Hightech-Gaming-Equipment in mehr als 100 Staaten.

Das im Jahr 1980 von Johann F. Graf gegründete Unternehmen hat seine Zentrale in Gumpoldskirchen, Niederösterreich. Mehrheitseigentümer der nicht börsennotierten AG ist der Gründer Prof. Johann F. Graf.

Umsatz- und Mitarbeiterentwicklung NOVOMATIC AG 2020-2022 Jahr Umsatz (Mio. €) Mitarbeiter 2020 1.743,60 20.989 2021 1.842,30 20.982 2022 2.859,9 23.859

Firmengeschichte der NOVOMATIC AG

Gründungsjahre: Die 1980er

Johann F. Graf gründete im September 1980 in den ehemaligen Räumlichkeiten des Tiroler Weinhandelsunternehmens ‚Morandel‘ in Gumpoldskirchen die Novomatic Automatenindustrie- und -handelsgesellschaft m.b.H. .

Firmengründer Johann F. Graf (links) im Jahr 1980 © Novomatic

Die neu gegründete Firma sollte sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Glücksspielautomaten beschäftigen und so wurde mit der Produktion der ersten „ADMIRAL“-Spielautomaten begonnen.

Ein Admiral3000 Glücksspielautomat aus den 1980ern © Novomatic

Darüber hinaus übernahm das junge Unternehmen die Generalvertretung für die Glücksspielgeräte des britischen Herstellers JPM, dem zu dieser Zeit weltweit zweitgrößten Hersteller von Slot Machines. Später wurde das Portfolio durch den Vertrieb von Flipperautomaten der Marke Williams sowie Wurlitzer-Jukeboxen erweitert.

Bereits im Folgejahr begann das Unternehmen innerhalb Europas zu expandieren. 1988 erfolgte auch die Expansion außerhalb Europas, nämlich in die Republik Südafrika, in die zwei Jahre darauf die ersten Lieferungen kompletter Casinoausstattungen erfolgten. Die Planung und Errichtung schlüsselfertiger Casinos und Casino-Management-Systeme ist bis heute – neben der Herstellung und dem Vertrieb von Glücksspielautomaten – ein wichtiger Tätigkeitsbereich des Konzerns.

Die Novomatic-Zentrale im Jahr 1980 © Novomatic

Der wohl entscheidende politische und wirtschaftliche Wendepunkt in dieser frühen Phase der Unternehmensgeschichte war der Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989. NOVOMATIC gehörte zu den wenigen österreichischen Unternehmen, welche die historische Chance einer frühen Expansion in die osteuropäischen Märkte erkannten.

NOVOMATIC in den 1990ern

Das neue Jahrzehnt bergann mit einer neuen Gesellschaftsform. 1990 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umstrukturiert; die damalige NOVO-Invest Casino Development AG besteht als NOVOMATIC AG in dieser Form bis heute. Die Aktienmehrheit liegt auch heute noch mittelbar in den Händen des Gründers Johann F. Graf über die Holdinggesellschaften Novo Invest GmbH und NOVO SWISS AG.

Bereits in den frühen neunziger Jahren war die NOVOMATIC-Gruppe in mehr als 30 Ländern tätig. 1991 gründete die AG die ADMIRAL Sportwetten GmbH, die bald zum unbestrittenen Marktführer auf dem österreichischen Sportwettenmarkt avancierte.

Weltweite Expansion im neuen Jahrtausend

Im neuen Millennium entwickelte sich die NOVOMATIC-Gruppe zum größten integrierten Glücksspielkonzern Europas und einem der Big Player weltweit. 2000 wurde die Advanced Technology Systems International S.A. in Polen (heute NOVOMATIC Poland) gegründet, 2003 und 2004 wurden die deutsche NSM LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH und die britische Astra Games Ltd. übernommen.

Weiters wurden 2007 die Crown Technologies GmbH sowie die peruanische Crown Gaming S.A.C. erworben. Die Planungen für den Bau eines neuen Headquarters in Gumpoldskirchen begannen.

Bau des Novomatic-Headquarters im Jahr 2009 © Novomatic

Im Jahr 2011 erweiterte die NOVOMATIC AG die Beteiligung an Deutschlands führender Spielbank Berlin auf 92 Prozent. Weitere wichtige Akquisitionen konzentrierten sich auf den britischen Markt mit wesentlichen Vermögenswerten der Danoptra Gaming Group (2012) und den Übernahmen von Luxury Leisure Ultd (2014), Playnation Ltd. (2015) und Talarius Ltd. (2016), wodurch sich schließlich die AG nicht nur als Hauptlieferant der Branche, sondern auch als führender Arcade-Betreiber in UK etablierte. Im Jahr 2013 wurde die niederländischen Eurocoin Gaming B. V. und JVH exploitatie erworben.

In den 2010er Jahren wurden noch zahlreiche weitere Unternehmen durch die NOVOMATIC Gruppe erworben, so allein fünf Unternehmen im Jahr 2016. Die größte und international meistbeachtete Akquisition war der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von rund 52 Prozent an dem australischen Unternehmen Ainsworth Game Technology.

Insbesondere die zweite Hälfte des Jahrzehnts war geprägt von der Ausweitung des operativen Geschäfts der Gruppe unter der Marke ADMIRAL. Eine Vielzahl von Casinoeröffnungen dokumentiert das starke Wachstum in diesem Segment. Wie beispielsweise die Eröffnung des Casino Hotel FlaminGO in Mazedonien im Jahr 2014 oder das Grand Casino ADMIRAL Zagreb. Speziell das Jahr, 2019, war ein besonders starkes Jahr mit einem zweiten Casino FlaminGO-Betrieb in Nordmazedonien, Skopje oder mit der Eröffnung des Casino ADMIRAL Waalwijk in den Niederlanden.

Das FlaminGO Casino in Gevgelija, Nordmazedonien © Novomatic

Auch Markteintritte finden fast jährlich statt, sodass NOVOMATIC heute in rund 50 Ländern mit 2.100 Spielstätten (dazu zählen elektronische Casinos, Spielbanken und Sportwettfilialen) weltweit vertreten ist.

Mit der Übernahme des Online-Spiele-Unternehmens Greentube GmbH im Jahr 2010 und dem stetigen Ausbau der Greentub-Gruppe, konnte sich die NOVOMATIC AG auch im Online-Markt nachhaltig etablieren.

Innovationen der NOVOMATIC AG

Neben der voranschreitenden Expansion außerhalb Österreichs prägen auch einige Innovationen und technologische Revolutionen die Firmengeschichte von NOVOMATIC, so wie die Markteinführung von Interactive Multi-Games und die Entwicklung der ersten Multiplayer-Maschinen im Jahr 1995.

NOVOMATIC verfügt über mehr als 5.000 geistige Eigentumsrechte wie Patente, Marken oder Designs.

Moderne Slot-Machines von NOVOMATIC © Novomatic

Erfolge der NOVOMATIC AG

NOVOMATIC schreibt sich selbst einen Wettbewerbsvorteil durch die Kombination als Betreiber von Spielstätten sowie als Produzent von Gaming-Equipment zu. Die AG berichtet, technologischer Leader bei serverbasiertem Glücksspiel und Video Lottery Terminals mit klarer Markführerschaft in u.a. Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien, Niederlande, Österreich und CEE/SEE (Mittel- und Osteuropa sowie Südosteuropa) zu sein.

Der NOVOMATIC AG-Konzern hat 27 Technologiezentren in 15 Ländern sowie 14 Produktionsstandorte in 11 Ländern. Etwa 98% des Absatzes wird in ausländische Märkte exportiert. Neben 2.100 Spielstätten werden auch rund 214.000 Gaming Terminals betrieben.

2022 belegte NOVOMATIC im Rahmen der Österreichischen Markenwert Studie den zweiten Platz der wertvollsten Marken Österreichs mit einem Markenwert von 3,003 Mrd. €.

Management des NOVOMATIC Konzerns

Verwaltet wird der Konzern in Österreich, genauer in Gumpoldskirchen in Niederösterreich. Seit 2019 bilden Ryszard Presch und Johannes Gratzl den Vorstand der NOVOMATIC AG.

Die Novomatic-Vorstände Johannes Gratl (links) und Ryszard Presch © Novomatic

Ryszard Presch ist seit 1990 im Vorstand der NOVOMATIC AG, seit 2012 Geschäftsführer und seit 2014 Vizepräsident des Verwaltungsrates der NOVO SWISS AG in der Schweiz. Von 1980 bis 2018 war er Geschäftsführer der NOVOMATIC Gaming Industries GmbH, die in die NOVOMATIC AG verschmolz.

Johannes Gratzl war von 2006 bis 2010 Corporate Finance Manager und 2010 bis 2019 Head of Group Treasury bei der NOVOMATIC AG, weiters war er bis 2019 Geschäftsführer der NMI Invest GmbH und der Albanisch-Österreichischen Lotterien H., seit 2018 ist er Geschäftsführer der RSV Beteiligungs GmbH und der LTB Beteiligungs GmbH.

Der Aufsichtsrat wird durch Bern Oswald, Martina Flitsch, Haig Asenbauer und Robert Hofians gebildet.

Corporate Responsibility von NOVOMATIC

Der Leitsatz der Aktiengesellschaft lautet „Winning Responsibly“. Darunter wird verstanden, dass nur die Übernahme von Verantwortung den langfristigen Geschäftserfolg sichert. So sollen Arbeitnehmer- und Umweltschutzbelange, sowie Interessen der Stakeholder berücksichtigt werden. Diese werden von Teilbereichen des Unternehmens wie „Responsible Entertainment“, „Always Compliant“, „Enjoy Working with Us“, „Going Green“ und „Active in the Community“ übernommen.

Ziel von NOVOMATIC ist, der weltweit innovativste und verantwortungsvollste Anbieter von „Responsible Entertainment“ zu sein. Dabei beruft sich die AG auf ESG Ratings, u.a. durch SUSTAINALYTICS oder ISS ESG.

Bezüglich des Spielerschutzes sind die wesentlichen Länder des Konzerns, etwa Österreich, Italien, Spanien, Niederlande, Deutschland und UK nach dem internationalen G4-Spielerschutzstandard (Global Gaming Guidance Group) zertifiziert.

Dazu zählen Maßnahmen zur Suchtprävention im Bereich des Glücksspiels, bei Sportwetten und dem Online Gaming. Mit der patentierten NOVOMATIC Biometric Systems™ (NBS) Technologie ist NOVOMATIC einer der ersten Gaming-Technologie Konzerne weltweit, der auf biometrische Daten und die damit verbundenen technischen Voraussetzungen zur Zutritts- und Zahlungskontrolle setzt. Eine eigene Abteilung ist damit beschäftigt. NBS Casino Management sowie NBS Access Systems kommen bereits in zahlreichen Ländern zum Einsatz, wie z.B. Österreich, Tschechien, Kroatien, Deutschland, Italien, Bulgarien, Rumänien, Serbien, Slowakei, Ukraine, Tansania, u.v.m.

