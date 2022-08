Magenta CEO Andreas Bierwirth wird Privatkundenchef der Erste Group

Der Magenta-Chef neue Erste-Group-CEO Willibald Cernko baut bei der Bankengruppe kräftig um und beginnt damit gleich n der Vorstandsebene. Der langjährige Telekom-Manager Andreas Bierwirth wechselt mit Oktober 2022 zur Erste Group und soll in der Folge neuer Vorstand für das Privatkundengeschäft der Bankengruppe werden.

Bierwirth das Privatkundengeschäft zunächst gemeinsam mit Cernko leiten. Es ist geplant, dass Bierwirth nach einer mehrmonatigen Einarbeitungsphase und nach der regulatorisch erforderlichen Fit & Proper-Beurteilung zum Chief Retail Officer in den Vorstand der Erste Group bestellt wird. Er wird damit künftig für die Steuerung der Retailagenden der gesamten Gruppe zuständig sein.

„Das ist eine enorm spannende Herausforderung, auf die ich mich wirklich sehr freue. Das Retailgeschäft ist meine absolute Leidenschaft und die letzten Jahre bei Magenta habe ich mit vollem Fokus für die Kunden gearbeitet. Genau das möchte ich auch hier tun – den Kunden in den Mittelpunkt aller Aktivitäten stellen und Lösungen bieten, die einen wirklichen Mehrwert bringen – sei es digital, remote oder in der Filiale. Jede Initiative soll spürbar zu einem noch besseren Kundenerlebnis beitragen“, erklärt Andreas Bierwirth zu seiner neuen Aufgabe.

Andreas Bierwirths Karriere

Bierwirth verfügt über langjährige Managementerfahrung im Retail- und Digitalbereich. Zuletzt war er CEO bei Magenta Telekom und hat dort über zehn Jahre erfolgreich die Marke aufgebaut. Von 2008-2012 war der leidenschaftliche Pilot im Vorstand von Austrian Airlines, zuerst als Chief Commercial Officer und später als CFO und Co-CEO. Davor war er bei der deutschen Lufthansa als Vice President Marketing. Gestartet hat er seine Karriere 2002 als Geschäftsführer bei Eurowings. Der promovierte Betriebswirt und gelernte Bankkaufmann hat eine Piloten-Lizenz für Verkehrsflugzeuge und Hubschrauber.

Als CEO hat Bierwirth den damaligen Telekom-Anbieter T-Mobile Austria vor 10 Jahren in einer schwierigen Situation mit Umsatzrückgängen übernommen. Durch eine Neuausrichtung gelang der Turnaround und die Rückkehr auf Wachstumskurs. Wichtige Meilensteine bleiben die Übernahme von UPC durch T-Mobile im Jahr 2018 und das Rebranding in "Magenta" Der neue Anbieter Magenta Telekom übernahm mit dem ersten 5G-Netz in Österreich Pionierrolle.

Rodrigo Diehl, Bierwirths Nachfolger bei Magenta

Rodrigo Diehl, Andreas Bierwirths Nachfolger bei Magenta © Deutsche Telekom AG/Norbert Ittermann

Nachfolger von Bierwirth bei Magenta wird der Telekom-Deutschland-Manager Rodrigo Diehl. Dieser ist seit Mai 2021 für das europäische Privatkundengeschäft der Deutschen Telekom verantwortlich. In den fünf Jahren davor war er für das an der US-Börse NASDAQ gelistete Telekommunikationsunternehmen Millicom tätig. Dort war er zunächst als Executive Vice President für das Tagesgeschäft und den Strategiebereich verantwortlich (Chief Strategy Officer). Vor dem Wechsel nach Bonn war er für Millicom als CEO der Tochtergesellschaft in Panama tätig.

Davor war der Argentinier mit deutschen Wurzeln viele Jahre als Partner in dem Telekommunikations-, Medien- und Technologiebereich der Unternehmensberatung McKinsey tätig. Für die Unternehmensberatung arbeitete er 13 Jahre, unter anderem auch längere Zeit in Deutschland. Diehl schloss sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität von Buenos Aires mit Auszeichnung ab und besitzt einen MBA der Harvard Business School.

Vorschusslorbeeren für Bierwirth

„Es freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, mit Andreas Bierwirth einen so prominenten und gleichzeitig höchst kompetenten Manager für die Retailagenden der Erste Group zu gewinnen. Er wird in enger Zusammenarbeit mit dem Chief Platform Officer Maurizio Poletto dafür Sorge tragen, dass die Strategie im Privatkundensegement in all unseren Märkten rasch bei den Kunden ankommt. Herr Bierwirth ist aufgrund seiner langjährigen Retail-Erfahrung in der Telekommunikationsbranche, ebenfalls ein in den letzten Jahren hoch digitalisierter Markt, hervorragend für diese Position geeignet und wird einen wertvollen Beitrag in der Weiterentwicklung unseres Retailgeschäfts leisten“, sagt Friedrich Rödler, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Erste Group, zur Bestellung von Andreas Bierwirth.

„Ich freue mich außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit Andreas. Er wird mit seiner Erfahrung aus ganz anderen Branchen neue Blickwinkel und Impulse in unser Retailgeschäft einbringen. Und genau das ist mir wichtig: aus anderen Bereichen lernen und damit neue Inspiration und Kompetenz in die Bank bringen. Die Kunden und ihre finanzielle Gesundheit sind unser Herzstück – und genau dafür braucht es Menschen wie Andreas, die das verstehen und mit Leidenschaft an die Sache herangehen”, sagt Willibald Cernko, CEO der Erste Group.