Ken Fisher: Ältere kurbeln Wachstum an

Droht Österreich Gefahr, weil die Geburtenrate so niedrig ist? Pessimisten warnen vor Arbeitskräftemangel, untergehenden Unternehmen und angeblich unproduktiven Alten, die den Jüngeren auf der Tasche liegen. Dasselbe gelte für viele Nachbarländer. Unsinn. Alterung bremst nicht den Fortschritt – sie ermöglicht ihn.

Österreich und Europa altern: Laut OECD waren 1970 14,1 Prozent der Österreicher älter als 65, heute sind es mehr als 20 Prozent. Die „Altersabhängigkeitsquote“ Österreichs (OADR = Wie viele Menschen sind 65 Jahre oder älter pro 100 Menschen im erwerbsfähigen Alter) stieg von 25,1 im Jahr 2000 auf jetzt mehr als 33. Die OECD prognostiziert einen Anstieg auf 40 bis 2030 und auf 52 bis 2050. Weniger als zwei Erwerbstätige pro Pensionisten – das klingt beunruhigend.

Österreichs aktuelles Rekordtief bei den Geburtenzahlen für 2024 – nur 1,31 Geburten pro Frau, in Wien sogar nur 1,22 – geben Anlass zur Sorge. Auch der Schnitt in Europa liegt bei nur 1,38! Diese Zahlen nähren die Befürchtung, Österreich und andere Nationen könnten einfach so ‚verschwinden‘. Klingt beunruhigend!