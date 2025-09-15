Nach den Pensionen: Feilschen um Beamtengehälter

Zum Hintergrund: Letzte Woche teilten Regierungsvertreter:innen mit, dass Pensionen bis 2.500 Euro im Ausmaß der Inflationsrate von 2,7 Prozent angepasst werden sollen. Wie sonst üblich wurden aber nicht alle Pensionen valorisiert. Bei Bezügen über 2.500 Euro entschied sich die Regierung für einen Fixbetrag von 67,50 Euro. Im Schnitt wird die Anpassung so 2,25 Prozent betragen.

Neue Gespräche soll es auch um die Gehälter im öffentlichen Dienst geben. Am Dienstag trifft Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) auf die Vorsitzenden der Beamten- und der Gemeindebediensteten-Gewerkschaft, Eckehard Quin und Christian Meidlinger, um die Gehaltensentwicklung zu besprechen - so die formelle Begründung. Es liegt nahe, dass auf höchster Ebene das Gehalt der öffentlichen Bediensteten neu verhandelt wird. 2026 soll dieses nach dem ursprünglichen Plan 0,3 Prozent über der Inflationsrate von 2025 liegen. Das hatte die ehemalige schwarz-grüne Regierung unter Karl Nehammer (ÖVP) kurz vor ihrem Abtreten beschlossen.