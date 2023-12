Für Experten Bretschko ist abgesehen von der Methode vor allem essenziell, dass Routinen etabliert werden. “Man sollte nie planlos arbeiten. Es ist etwa sehr unproduktiv, ständig in seine E-Mails zu schauen. Das sollte man eher ein bis zwei Mal Tag machen” betont er. Er empfiehlt, Planungsroutinen in den Arbeitsalltag zu integrieren. “Indem man nur fünf Prozent seiner wöchentlichen Arbeitszeit in eine stabile Planungsroutine investiert, kann man schon Aufgaben smart und effizient umsetzen”, so Bretschko. Am besten mache man so einen Plan schon vor Beginn der Woche, idealerweise an einem Freitag. “Wichtig ist auch, sich dann jeden Tag nochmal zehn Minuten Zeit zu nehmen, um zu schauen, ob man noch im Plan ist”.

Eine Evaluierung der vergangenen Woche sei auch wichtig. “Beim Planen sollte man stets auch reflektieren, auf die vergangene Woche zurückblicken, und sich fragen: was hat gut funktioniert, was nicht”, erklärt Bretschko. Ebenfalls sei zu beachten, dass Aufgaben realistisch sind. “To-Do Listen neigen oft dazu, eine Aneinanderreihung von Wünschen zu sein. Besser ist es, diese auch wie einen Kalender zu nutzen”, sagt Bretschko. Multitasking sieht er in diesem Zusammenhang besonders kritisch: “Wir sind zwar immer dazu verleitet, aber im Grunde funktioniert es nicht. Besser ist es, an einer Sache fokussiert zu arbeiten”.

Und wenn all dies nicht hilft, und Aufgaben trotzdem nicht konsequent erledigt, sondern aufgeschoben werden? “Dann sind die Aufgaben und Ziele, die man sich gesetzt hat, wahrscheinlich nicht handlungsorientiert formuliert. Dann sollte man sie herunterbrechen, sich fragen: Warum will ich das machen?”, klärt Bretschko auf. Denn wie Viktor Frankl schon nach Friedrich Nietzsche zitiert habe: “Wer ein Warum hat, erträgt fast jedes Wie.”