Pomodoro-Technik: mehr Produktivität durch kontrolliertes Zeitmanagement

Die Pomodoro-Technik ist eine Zeitmanagement-Methode, die vom Italiener Francesco Cirillo in den 1980er Jahren entwickelt wurde. Bei dieser Methode wird die Arbeitszeit in jeweils 25 Minuten lange, intensive Sprints - die Pomodoro-Phasen - eingeteilt. Zwischen diesen intensiven Sprints, die mit einem Kurzzeitwecker gestoppt werden, wird jeweils 5 Minuten lang Pause gemacht. Nach vier Zeitblöcken, also nach jeweils 2 Stunden, wird eine längere Pause von 15 bis 20 Minuten eingelegt

Cirillos Erkenntnis: Die regelmäßigen kurzen Pausen reduzieren den Stresspegel, schaffen Platz für neue Ideen und wirken sich positiv auf die Leistungsfähigkeit aus. Auch wenn Menschen, die über Stunden an einer Aufgabe arbeiten vielleicht fleißiger wirken führen die regelmäßigen 5-Minuten-Pausen zu mehr Produktivität.

Positiver Side-Effekt: Wer die Pausen nutzt, um ein Glas Wasser zu trinken und einen Bissen zu essen, kann seinen Flüssigkeits- und Energiehaushalt gleichzeitig stabil halten und so zusätzlich das Wohlbefinden und die Konzentrationsfähigkeit verbessern.