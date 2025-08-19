Rechte und Pflichten rund um die Urlaubszeit

Kollidierende Ansprüche und Anforderungen von Unternehmen und Mitarbeitenden führen um die Urlaubshochsaison oft zu Unklarheiten und Missverständnissen, wenn nicht gar zu Konflikten um den Urlaub. Das Vorlagenportal für Arbeitsrecht und Personalverrechnung als aktuelle Datenbank mit etwa 3.000 Vorlagen und Textmustern in diesem Bereich kennt die wichtigsten Knackpunkte und häufigsten Fragen. Geschäftsführer Birgit Kronberger und Rainer Kraft klären die wichtigsten Punkte einer praxisorientierten Auswahl von Problemfeldern: