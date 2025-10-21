ProSieben.Sat.1: Breitenecker tritt als COO zurück

Breitenecker (56) gibt seine Funktion als COO mit sofortiger Wirkung ab. Dies geschehe im „bestem gegenseitigem Einvernehmen“, hieß es. Seine Position wird auf Vorstandsebene nicht neu besetzt. Der Medienmanager kümmerte sich in Deutschland um den Entertainmentbereich und hier speziell Streaming und digitale Plattformen. Auch übernahm er im Vorstand die Verantwortung für die österreichische Tochtergruppe ProSiebenSat.1Puls4 rund um die Fernsehsender ATV, Puls 4, Puls 24 und ATV2 sowie die Streamingplattform Joyn.

Für diese Funktion gab Breitenecker 2024 die ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführung an Thomas Gruber und Bernhard Albrecht ab. Er leitete seit 1998 das Geschäft der Privatsendergruppe.

Der bisherige ProSiebenSat.1-Vorstandsvorsitzender Habets bleibe für einen nahtlosen Übergang bis Jahresende beratend im Unternehmen, teilte der deutsche Medienkonzern mit. Der Posten des Finanzvorstands wird auf Interimsbasis von Bob Rajan übernommen. Er folgt auf Martin Mildner, der das Unternehmen verlassen wird. Rajan ist beim US-Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal tätig. Der Führungswechsel unterstreiche das Ziel, die strategische Transformation von ProSiebenSat.1 weiter zu beschleunigen, so der Medienkonzern.