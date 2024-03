Die CFO-Rolle bei ProSiebenSat.1 PULS 4 wird künftig von Thomas Gruber, bisher Content-Chef ProSiebenSat.1 PULS 4 und Programmgeschäftsführer ATV & PULS 4 sowie dem bisherigen CFO Bernhard Albrecht übernommen. Die österreichische Geschäftsführung wird von Michael Stix komplettiert.

Thomas Gruber startete startete 2005 seine Karriere bei ProSiebenSat.1 PULS 4, zunächst im Bereich Distribution & Reach Development, später übernahm er die Leitung der Programmforschung und -planung. 2014 wurde er zum stellvertretenden Programmdirektor von PULS 4 und 2015 zum Programmdirektor und Mitglied der Geschäftsleitung von ProSiebenSat.1 PULS 4 ernannt. Seit 2017 ist er Geschäftsführer bei ATV und ATV2 sowie seit Jänner 2023 Programmgeschäftsführer PULS 4. Seit Januar 2020 ist Thomas Gruber zudem auch Obmann der Arbeitsgemeinschaft TELETEST.



Bernhard Albrecht kam 2010 als COO/CFO der österreichischen Tochtergesellschaft ProSiebenSat.1 PULS 4 zur ProSiebenSat.1-Gruppe. In dieser Funktion verantwortet er die Bereiche Finanzen, Personal, Produktion und Technik und die Unternehmen der Gruppe. Vor seiner Tätigkeit in der Medienbranche war Bernhard Albrecht mehr als 10 Jahre in leitenden Positionen im Finanzbereich eines österreichischen Mobilfunkbetreibers tätig. Bernhard Albrecht hat ein Ingenieurstudium an der Technischen Universität Wien absolviert.

Der Jurist Michael Stix startete seine Karriere bei der TV-Gruppe im Jahr 2004. Als CCO zeichnet er für den gesamten Umsatz der ProSiebenSat.1 PULS 4 ATV-Gruppe verantwortlich, die mittlerweile mit 11 TV-Sendern, einem umfassenden Digital-Network, dem 4GAMECHANGERS Festival und Österreichs SuperStreamer JOYN zu den führenden am österreichischen Medienmarkt gehört.