Christoph Feichter ist Assoziierter Professor am WU Institut für Unternehmensführung. Er beschäftigt sich mit empirischer Verhaltensforschung im Controlling, sein Forschungsinteresse gilt dabei vor allem der Verhaltenssteuerung, dem Setzen von Zielen und der Leistungsevaluierung.

Feichter erhielt seinen PhD an der Universität Maastricht (Niederlande), wo er auch als Assistenzprofessor wirkte. Er hat zudem mehrere Auslandsaufenthalte an weltweit führenden Universitäten absolviert, darunter die University of Texas in Austin (USA), University of Illinois at Urbana-Champagne (USA) und die University of Waterloo (Kanada).