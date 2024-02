Frauen rücken - nur langsam - in die Chefetagen auf

Und beim Großteil der im Wiener Börse Index gelisteten Unternehmen ist die Führungsetage nach wie vor eine reine Männerdomäne: Denn 32 der 56 Unternehmen haben keine einzige Frau im Vorstand. Lediglich ein Unternehmen kann auf zwei weibliche Vorstandsmitglieder verweisen.

Die meisten Frauen in den Chefetagen gibt es derzeit in der Immobilienbranche, wo ihr Anteil bei 21 Prozent liegt. In der Finanzbranche beträgt der Frauenanteil 14 Prozent. Aber auch in der Konsumgüterbranche und bei den Energieversorgern sind Frauen mit jeweils 13 Prozent leicht überdurchschnittlich repräsentiert.