Fahrradboten setzen Warnstreiks nach Pfingsten fort

© APA/APA/EVA MANHART/EVA MANHART home Aktuell Nachrichtenfeed

In die stockenden KV-Verhandlungen bei den heimischen Fahrradbotinnen und Essenzustellern erhöht die Gewerkschaft den Druck. Am Dienstag nach Pfingsten werden die Beschäftigten in der Hauptbestellzeit zwischen 17.30 und 22 Uhr ihre Warnstreiks fortsetzen, kündigte die Gewerkschaft vida an. Bereits diese Woche fanden Proteste statt. Am 21. Mai werde bei Lieferando und Foodora in Wien gestreikt, in Salzburg, Graz, Innsbruck und Klagenfurt vor Lieferando Hubs.

von APA