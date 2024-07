Aktuelle Gehälter junger Absolventen

"Gerade beim Einstieg ins Berufsleben orientieren sich viele Unternehmen an der Ausbildung, wenn es um das Einstiegsgehalt geht, und weniger an der tatsächlichen Position“, so Armand Kaáli-Nagy, Geschäftsführer des Österreichischen Produktivitäts- und Wirtschaftlichkeitszentrums (ÖPWZ) und Autor dessen aktueller Gehaltsstudie, die Einstiegsgagen für wirtschaftsrelevante Ausbildungen und Gehaltsentwicklung der ersten Berufsjahren abbildet.

„Mit laufender Berufserfahrung merkt man, dass die konkrete Position und erworbene Erfahrung immer stärker ins Gewicht fallen, und kann stärker nach Tätigkeit und Verantwortung differenzieren“, ergänzt Andreas Prenner, ÖPWZ-Präsident und Bereichsleiter Finanzen, Personal und Organisation der Industriellenvereinigung.