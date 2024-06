Stanford/Wharton-Studie: KI analysiert Finanzberichte besser als Analysten

Titel: "Financial Statement Analysis with Large Language Models"

Durchführung: 2023

Autoren: Erik Brynjolfsson, Shahar Dillon, Ethan Perez, Meng Zhu (Stanford University), Daniel Arce, Shohini Stout (Wharton School of Business)

Hintergrund: Untersuchung der Fähigkeiten von großen Sprachmodellen wie GPT-3 zur Analyse von Finanzberichten im Vergleich zu menschlichen Analysten.

Ziel: Bewertung des Potenzials von KI für effizientere und präzisere Finanzanalysen in Unternehmen.

Download: Die Studie als PDF-Dokument (54 Seiten)