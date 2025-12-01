Private Equity: Was Sie von Bernard Arnault lernen können

Üblicherweise spielen sich derartige Investments erst in der Höhe von zehn, 50 Millionen Euro und mehr ab. Doch nun werden Investments in Unternehmen abseits der Börse auch schon mit geringerem Einstiegskapital möglich. Norbert Prenner, Head of Advisory Experts bei der Schollerbank, sagt: „Renditestarke Anlageformen wie Private Equity werden zunehmend auch für privater Anleger und Anlegerinnen interessant. Was früher institutionellen Investoren vorbehalten war, wird dank neuer regulatorischer Rahmenbedingungen nun breiteren Zielgruppen zugänglich.“ Konkret: Neue Regelungen der sogenannten ELTIF2-Verordnung machen es nun Anlegern möglich, sich schon ab 10.000 Euro langfristig an nicht börsennotierten Unternehmen zu beteiligen.

Die Chancen in Private Markets, wie der Bereich von nicht börsennotierten Investments auch genannt wird, sind tatsächlich groß. Angesichts der Tatsache, dass laut einer Erhebung von BlackRock rund 88 Prozent der globalen Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro nicht börsennotiert sind, eröffnet sich hier ein gewaltiges Potenzial. Es ist deutlich größer als das bekannte Aktienuniversum.

Blackrock und JP Morgan haben daher vor Kurzem eigene Private-Equity-Fonds auf den Markt gebracht. Der Blackrock-Fonds soll mit einem Mindestinvestment von 10.000 Euro speziell Privatanleger ansprechen. Vertrieben wird er über Vermögensverwalter wie etwa die Schoellerbank. Er kann aber auch beim Onlinebroker Scalable Capital gekauft werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in große Private-Equity-Gesellschaften wie etwa Warwick Capital Partners, Benefit Street Partners oder CIFC Funding.

Im Private-Equity-Bereich schlummern für Anleger viele Chancen, aber naturgemäß auch zahlreiche Risiken. Professionell agierende Private-Equity-Gesell­schaften entscheiden nicht wie Fondsmanager anhand von Roadshows, ob sie eine Aktie kaufen, sondern gehen tief in die Unternehmen hinein und prüfen dort auf Herz und Nieren. Oftmals wird das Management ausgetauscht, neue Unternehmensziele werden definiert, und Umstrukturierungen vorgenommen.

Wie es auch L Catterton, die Beteiligungsgesellschaft von LVMH-Boss Arnault, bei Birkenstock gemacht hat. Die früheren Eigentümer räumten als Manager das Feld. Die Gesundheitssandalen wurden auf Fashion Products getrimmt. Neue Produktionsstandorte wurden gefunden. Das machte das Unternehmen deutlich rentabler, wertvoller – und an der Börse konnte ein höherer Preis als der ursprüngliche Kaufpreis erzielt werden.

In Summe erzielen die besten Private Equity- Gesellschaften einen durchschnittlichen jährlichen Ertrag von 23 Prozent. Der durchschnittliche Ertrag aller Beteiligungsfonds liegt bei 15 Prozent.

Der große Reiz am Beteiligungsgeschäft liegt daran, dass Investoren mit Unternehmen, die noch nicht an der Börse notieren, höhere Gewinne erzielen, als wenn sie erst nach einem IPO Aktien des Unternehmens kaufen. Deshalb nimmt das Interesse an Private Equity auch rapid zu. Prognosen des britischen Analyseunternehmens Preqin zufolge dürften die in europäische Privatunternehmen investierten Beträge bis 2030 auf über fünf Billionen Euro ansteigen und damit zu den weltweit am schnellsten wachsenden Anlageformen zählen.

Anleger, die sich mit einem Teil ihres Portfolios in Private-Equity-Investments versuchen wollen, können das indirekt auch über drei spezielle ETFs. Sowohl Blackrock mit der ETF-Tochter iShares als auch der Deutsche-Bank-ETF-Ableger Xtrackers und der ETF-Anbieter Flex Shares des globalen Vermögensverwalters Northern Trust haben Indexfonds im Programm, die sich aus den größten börsennotierten Private-Equity-Unternehmen wie Blackstone, Brookfield, Apollo Global Management oder KKR zusammensetzen.