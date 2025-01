Für Florian Beckermann, Aktionärsvertreter beim IVA, ist der Fall klar: „Das rechtliche Umfeld ist schuld, dass wir nicht mehr Director’s Dealings in Österreich sehen“, glaubt er. Viele Unternehmensjuristen würden den Managern davon abraten, um kein Risiko einzugehen. Denn der Fall von Ex-OMV-Chef Wolfgang Ruttenstorfer, der letztlich freigesprochen wurde, steckt vielen noch in den Knochen. „Ich vermisse ,Skin in the Game‘, so Beckermann. Ohne persönliches Engagement würden Börsenvorstände nur zu Verwaltern degradiert, fürchtet er. Ein Blick in die Geschäftsberichte der FMA zeigt, dass die Behörde hier ganz genau hinsieht. 2023 wurde in 13 Fällen eine Untersuchung wegen des Verdachts auf Missbrauch einer Insiderinformation und in 64 Fällen eine wegen des Verdachts auf Marktmanipulation eingeleitet. Und das bei einer kleinen Börse wie Wien. Zuletzt gab die FMA auch bekannt, dass sie einen Insiderhandel durch einen ehemaligen Manager eines börsennotierten Unternehmens aufgedeckt habe. Dieser Manager – der Name wurde nicht genannt – habe unrechtmäßig 104.394 Euro erlöst und wurde dafür mit einer Strafe von 704.375 Euro belegt. „Insiderhandel lohnt sich nicht“, ließen die FMA-Vorstände danach umgehend wissen.



Speziell bei der Bawag ließ man sich aber nicht davon abschrecken und kaufte auch letztes Jahr wieder eifrig zu. Allen voran deckte sich CEO Anas Abuzaakouk exzessiv mit Bawag-Aktien im Wert von mehr als 2,6 Millionen Euro ein. Er bewies dabei einen sehr guten Riecher: Seit seinen Zukäufen letzten Sommer ist der Kurs der Aktie um mehr als 20 Prozent angestiegen.