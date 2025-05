Goldpreis nach Einigung zwischen USA und China gefallen

© APA/APA/AFP/DANIEL ROLAND home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Goldpreis ist nach einer Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China deutlich gefallen. An den Finanzmärkten zeigte sich zu Beginn der Handelswoche eine allgemein freundliche Stimmung, während sichere Anlagehäfen wie Gold unter Druck standen. In der Früh fiel die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) auf rund 3.233 US-Dollar und wurde damit etwa 91 Dollar tiefer gehandelt als am Freitag.

von APA