Die reichsten Menschen der Welt 2025

Nach dem Space-X-Börsengang hebt das Vermögen von Elon Musk förmlich ab. Der bisher schon reichste Mensch der Welt (2025: 410 Milliarden US-Dollar) wurde zum ersten Billionär. Selbst die Galionsfiguren des globalen KI-Booms – Larry Page und Sergey Brin (Alphabet), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta) und Jensen Huang (Nvidia) – bleiben im Vermögensranking trotz Milliardengewinnen überraschend weit abgeschlagen.

Neu in die Top Ten steigt Michael Dell ein. Der Miteigentümer des gleichnamigen Tech-Konzerns profitiert von der explodierenden Nachfrage nach KI-Servern. Der 61-jährige Gründer ist Spender für die Trump-Aktion der Konten für Neugeborene in den USA.

Mit Bernard Arnault (LVMH) gibt es auch heuer nur einen Europäer in der globalen Vermögenselite.