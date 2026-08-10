Die reichsten Menschen der Welt 2025

Michael Dell©Getty Images
Elon Musk ist der weltweit erste Billionär. Neu im Ranking der reichsten Menschen den Welt ist der KI-Profiteur und Trump-Freund Michael Dell.
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Nach dem Space-X-Börsengang hebt das Vermögen von Elon Musk förmlich ab. Der bisher schon reichste Mensch der Welt (2025: 410 Milliarden US-Dollar) wurde zum ersten Billionär. Selbst die Galionsfiguren des globalen KI-Booms – Larry Page und Sergey Brin (Alphabet), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta) und Jensen Huang (Nvidia) – bleiben im Vermögensranking trotz Milliardengewinnen überraschend weit abgeschlagen.
Neu in die Top Ten steigt Michael Dell ein. Der Miteigentümer des gleichnamigen Tech-Konzerns profitiert von der explodierenden Nachfrage nach KI-Servern. Der 61-jährige Gründer ist Spender für die Trump-Aktion der Konten für Neugeborene in den USA.
Mit Bernard Arnault (LVMH) gibt es auch heuer nur einen Europäer in der globalen Vermögenselite.
Der Artikel ist im trend.PREMIUM vom 17. Juli 2026 erschienen.