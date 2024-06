Bitcoin - Digitales Gold

In den USA müssen Großanleger, die Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, für jedes Quartal das 13F-Formular an die US-Börsenaufsicht SEC übermitteln. Darin werden ihre neuesten Aktien-An- und -Verkäufe aufgelistet. Die Pensionskasse des Bundesstaats Wisconsin (SWIB) hat das jüngst auch getan. Und darin hat der Vermögensverwalter der Pensionen der öffentlichen Bediensteten des zwanzigstgrößten Bundesstaats der USA auch ein 160 Millionen US-Dollar schweres Investment in Bitcoin angegeben. Die Pensionskasse hat aber nicht direkt Bitcoins auf ein Wallet geladen, sondern 100 Millionen US-Dollar in den BlackRock-Spot Bitcoin-ETF investiert. Und 63 Millionen US-Dollar in den Bitcoin-Spot-ETF von Grayscale.

Am 10. Jänner dieses Jahres hat die US-Börsenaufsicht nach langem Hin und Her erstmals Bitcoin-Spot-ETFs zugelassen. Die Möglichkeit, in das bedeutendste Kryptoasset über Indexfonds, die Bitcoin auch tatsächlich physisch halten, zu investieren, hat das Interesse daran gewaltig angefacht und den Kurs trotz volatiler Phasen weiter nach oben getrieben.

So sind nicht nur staatliche Pensionskassen auf den Geschmack von Kryptoassets gekommen. Auch die großen Endowment-Fonds der Ivy-League-Universitäten steigen bei den Kryptos ein. Bracebridge Capital, ein prominenter Hedge Fund aus Boston, der Stiftungsgelder für Institutionen wie Yale und Princeton verwaltet, hat 434 Millionen US-Dollar in Bitcoin-Spot-ETFs investiert.