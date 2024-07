Trevor Traina: „Die letzte Bastion der Demokraten fällt“

Trevor Traina :

Keiner, der sich in die Details vertieft, nimmt das Urteil ernst. Es geht um eine Buchhaltungssache, in der es vor zwei Jahren noch nicht einmal um ein Verbrechen ging. Jetzt soll es ein Verbrechen sein. In Amerika nennen wir so etwas einen „Nothingburger“: ein Burger, in dem nichts drin ist. Tatsächlich hat das Urteil Trump enorm geholfen. Er hat mir selbst gesagt, dass er in der Woche danach 400 Millionen Dollar an Wahlkampfspenden eingenommen hat. Sogar meine Mutter unterstützt ihn jetzt, weil sie seine Behandlung unfair findet. Schwarze und spanische Männer unterstützen ihn überproportional, weil sie sich in ihrem Verdacht einer Zwei-Klassen-Justiz bestätigt sehen.