Bankenprüfung: Und wer prüft die Prüfer?

Gerhard Margetich ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, seit 2009 Vorstandsmitglied des Sparkassen-Prüfungsverbandes SPV, seit 2015 Vorstandsvorsitzender des Sparkassen-Prüfungsverbandes, Präsident des Verbands der dezentralen Bankprüferverbände Österreichs. Er leitet die Arbeitsgruppe Finanzinstrumente AFRAC - Austrian Financial Reporting and Auditing Committee. Weiters wurde er als Observer in die Financial Instruments Working Group der EFRAG mit Sitz in Brüssel aufgenommen.