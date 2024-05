Nachhaltig attraktive Erträge mit Immobilien

In Graz bietet IFA Investor:innen mit dem „Tiergartenweg 32a–32e“ ein Bauherrenmodell Plus an. Anleger:innen profitieren dort von den umfangreichen Vorzügen des IFA Bauherrenmodells, wie inflationsgesicherten Mieteinnahmen, einer attraktiven Planrendite von rund fünf Prozent bei Kreditzeichnung, öffentlichen Förderungen und steuerlichen Begünstigungen sowie der IFA-Erstvermietungsgarantie für zwölf Monate ab Vermietungs- bzw. Tilgungsbeginn als zusätzliche Sicherheit. Als besonderes Highlight kann beim Bauherrenmodell Plus zugeordnetes Wohnungseigentum erworben werden. Dies ist bereits ab rund 91.000 Euro Eigenkapital, zahlbar über drei Jahre (rund 30.400 Euro p. a.) möglich. Der geplante Baubeginn von „Tiergartenweg 32a–32e“ ist im Winter 2024, die geplante Fertigstellung im Sommer 2026.

Wie schnell ein gut geplantes Projekt errichtet werden kann, hat die IFA in Graz zuletzt mit dem Bauherrenmodell „Harter Straße 96“ eindrucksvoll gezeigt. Das in einer Rekordzeit von nur vier Wochen bei Investor:innen platzierte geförderte Wohnbauprojekt wurde heuer in nur 15 Monaten und damit drei Monate früher als geplant fertiggestellt und an die Mieter:innen übergeben.

Auch beim Stadtquartier „V33“ in Salzburg ist IFA gut unterwegs: Nur zwei Jahre nach Spatenstich und damit ganz nach Plan ist die Errichtung des Mixed-­Use-Quartiers aus gefördertem Mietwohnbau, Büros, Gewerbe und Gastronomie sowie einem numa-Hotel in Salzburger Bestlage beinahe abgeschlossen – die Errichtung erfolgt dabei zu fixen Kosten aus 2021, die IFA bereits vor dem jüngsten Höhenflug der Baupreise für die Anleger:innen sichern konnte. Im Juni erfolgt die Fertigstellung und die Übergabe an Mieter:innen und Pächter:innen.

Investor:innen können sich hier noch über ein mittelfristiges IFA Prime Investment beteiligen. Ab einem Eigenmittelinvestment von 118.002 Euro profitieren sie von einer attraktiven Planrendite von bis zu sieben Prozent p. a. sowie stabilen, inflationsgeschützten Miet- und Pachteinnahmen. Zusätzliche Sicherheit bietet die Eintragung in das Firmen- bzw. Grundbuch. „V33“ wird mit Fokus auf höchste Nachhaltigkeitsstandards EU-Taxonomie-konform realisiert und ÖGNI-Gold-zertifiziert, durch den geplanten Verkauf nach der Anlauf- bzw. Wertsteigerungsphase in rund zehn Jahren haben Anleger:innen die Möglichkeit, von dem Entwicklungspotenzial zu profitieren. „Ein Investment wie ‚V33‘ ist einzigartig“, so Hingsammer: „Zentrale Salzburger Lage, ein durchdachter Nutzungsmix und begehrte Flächen mit schon jetzt hohem Vermietungsgrad ermöglichen IFA-Anleger:innen sehr attraktive Erträge.“