Investieren in der Steiermark

Anders ist das beim „NeuBauherrenmodell Himmelreichweg 1“ von Pericon: Das zentrale und exklusive Wohnprojekt verspricht aufgrund der hochwertigen und nachhaltigen Bauweise inklusive klimaaktiv-Zertifizerung, den großzügigen Freiflächen und der optimalen Infrastruktur eine starke Mietnachfrage und attraktive Erträge mit hohem Wertsteigerungspotenzial. Das Projekt überzeugt durch extragroße Freiflächen in Form von bis zu 50 Quadratmeter großen Terrassen und Eigengärten in ruhiger Umgebung mit Blick ins Grüne. Die wertige Lage in Mariatrost, die Infrastruktur mit Nahversorgern und mehreren Bus- und Straßenbahnstationen in der Nähe sowie die optimal geplanten Grundrisse versprechen eine sehr hohe Nachfrage nach dem modernen, aber gleichzeitig leistbaren Wohnraum, der hier entsteht.

Die Besonderheit für Investoren ist die bei Bauherrenmodellen nur in Graz mögliche Wohnungszuteilung: Der Anleger erwirbt nicht lediglich einen Anteil an der gesamten Immobilie, sondern steht bei seiner eigenen Wohnung im Grundbuch – das Leerstandsrisiko wird minimiert, weil alle Mieteinnahmen des Objekts in einen gemeinsamen Mietenpool fließen und anteilsmäßig unter den Eigentümern aufgeteilt werden.

Auch eine besondere Förderung erhöht den Nutzen für Investoren, wie Pericon-Geschäftsführer Stefan Koller sagt: „Durch die neu aufgelegte Landesförderung Assanierung profitieren Mieter über zumindest 15 Jahre von einer rund 30 bis 40 Prozent günstigeren Miete und unsere Investoren von einer hohen Auslastung mit stabilen und auch attraktiven Erträgen durch die steuerliche Optimierung im Rahmen eines Bauherrenmodells. Im Konzept ‚Bauherrenwohnung‘ sind Investoren durch die Zuordnung von direktem Wohnungseigentum auch grundbücherlich abgesichert und profitieren zusätzlich von einer gemeinschaftlichen Bewirtschaftung und somit einer optimalen Risikostreuung.“