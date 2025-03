Pleiten, Pech und Pannen: Die vergangenen zwei Jahre waren auf dem österreichischen Immobilienmarkt die schlechtesten seit Jahrzehnten. Investoren von Wirtschaftskapitänen über Ex-Politiker bis zu früher erfolgsverwöhnten Projektentwicklern mussten viel Lehrgeld für die bittere Lektion auf den Tisch legen, dass steigende Zinsen Gift für Immobilienwerte sind. Nach einem beispiellosen Absturz fiel der Markt 2024 laut Zahlen des Grundbuchexperten IMMOunited beim Umsatz auf das Niveau von vor zehn Jahren zurück – und bei den Preisen auf das Niveau von 2022. Während etwa die Analysten des Immobiliendienstleisters CBRE im Jänner noch auf mehr als drei Milliarden Euro Umsatz auf dem gewerblichen Immobilieninvestmentmarkt in Österreich gehofft haben, waren es am Jahresende lediglich 2,7 Milliarden Euro, so wenig wie seit 2016 nicht mehr.

Denn es fehlten die Megadeals: Der Kauf des Kärntner-Ring-Hofs durch JP Immobilien war die einzige Transaktion im Preisbereich über 100 Millionen Euro. Ansonsten wurden allein bei Notverkäufen dreistellige Millionenbeträge investiert, diese tauchen aber nur in den Zahlen der Insolvenzverwalter und nicht in regulären Daten zum gewerblichen Immobilienmarkt auf. Bei Objekten, auf denen nicht der Kuckuck klebte, griffen nur jene Käuferschichten zu, die kaum Finanzierungen in Anspruch nehmen mussten, sagt Herbert Petz, Leiter des Fachbereichs Investment bei Örag: „Die größte Käufergruppe waren Family Offices, Privatstiftungen oder auch Assetmanager mit Spezialmandaten, bei denen die Kategorie zwischen zehn und 50 Millionen Euro den höchsten Anteil der Transaktionen nach Volumen ausmachte.“

Gerade weil Käufer mit hohem Finanzierungsbedarf nicht am Immobilienmarkt teilnehmen konnten, waren die vergangenen zwei Jahre so herausfordernd, meint auch Roland Schmid, Eigentümer und Geschäftsführer IMMOunited. Doch weil die Zinsen nun seit geraumer Zeit nicht mehr steigen oder auf hohem Niveau stagnieren, sondern fallen, sei zum ersten Mal so etwas wie ein Silberstreif am Horizont sichtbar: „Aktuelle Daten unseres regelmäßig erhobenen Stimmungsbarometers unter Branchenvertretern zeigen ein optimistischeres Bild als zuletzt.“ Zwei Drittel der Befragten erwarten, dass die kommenden drei Jahre einfacher werden.

Das steht im starken Kontrast zur Einschätzung aus 2023, als weit weniger als die Hälfte der Meinung waren, dass sich der Markt entspannen würde. „Ich bin froh, dass die Ergebnisse unseres Stimmungsbarometers eine zunehmende Zuversicht zeigen“, sagt Schmid. Denn auch die Transaktionsdaten und die dabei erzielten Preise von Jänner und Februar deuten auf eine deutliche Trendumkehr, so der Immobiliendatenexperte. Auch Petz spricht von einer „spürbaren Trendwende“ im neuen Jahr. „Ich bin persönlich davon überzeugt, dass wir trotz aller bestehenden Herausforderungen schon bald wieder noch optimistischer in die Zukunft blicken können“, ergänzt Schmid.