Immobilienmarkt 2024: Preisrückgänge in allen Anlageklassen

Im Rahmen des nun vorgestellten Trendbarometers zum österreichischen Immobilienmarkt geht das Beratungs- und Prüfunternehmen EY davon aus, dass es sich dabei nicht nur um eine kurzfristige Tendenz handelt. Der Preisverfall am Immobiliensektor ist praktisch ubiquitär, nur in Bestlagen könnten die Preise laut EY stabil bleiben. Wobei sich in den vergangenen Wochen und Monaten allerdings auch schon gezeigt hat, dass selbst dort auch Top-Objekte unter Druck geraten und deutlich geringere Verkaufserlöse erzielt werden.

Signifikant für Abwärtstendenz des Immobilienmarkts ist auch das fallende Transaktionsvolumen. Dieses ist 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 um 30 Prozent gesunken.

Stephan Größ, Leiter des Immobiliensektors bei EY Österreich, dazu: „Wir beobachten eine Trendwende am österreichischen Immobilienmarkt, die 2024 zu einer flächendeckenden Preisadjustierung führen dürfte. Gleichzeitig lässt sich erkennen, dass exklusive Standorte als wertstabile Anlage-Inseln herausragen."