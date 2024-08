Bleibende Werte

Anleger sollten sich jedenfalls beeilen: Das Interesse an besonderen Lagen ist immer hoch, und die Zeichnungsfrist wird nur für kurze Zeit laufen. Für eine hohe Nachfrage wird auch die erweiterte Zielgruppe sorgen: Während Bauherrenmodelle in der Regel für Leistungsträger in der höchsten Steuerklasse am interessantesten sind, ist dieses Projekt aufgrund der Konstruktion auch für jene spannend, die als so genannte „Barzeichner“ alles aus Eigenmitteln investieren und rasch einen ansprechenden Rückfluss haben wollen. Das Interesse kommt damit auch von Anlegergruppen, die bereits in das eine oder andere Bauherrenmodell investiert sind, damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben, jedoch aufgrund der Immobilienkrise der vergangenen zwei Jahre vorsichtig geworden sind und bereits wissen, dass sie auf die maximalen Steuervorteile aufgrund einer bevorstehenden Pensionierung nicht mehr angewiesen sind. Den nahenden Pensionsantritt mit einer Liegenschaft in der Inneren Stadt, Sicherheit und nachhaltigen Erträgen für Jahrzehnte sowie die Nachkommen zu verbinden, das ginge derzeit nur in der Steindlgasse, betont Koller.

„Wie alle anderen merken auch wir die Immobilienkrise“, ergänzt der Pericon-Geschäftsführer: „Die Investitionsvolumina werden kleiner, der Beratungsbedarf nimmt spürbar zu. Doch die allgemeine Marktschwäche hat auch den Vorteil, dass wir an einmalige Projekte in Graz und jetzt an dieses in Wien kommen: Aufgrund des steigenden Kapitalbedarfs von Eigentümern und Immobilienentwicklern kommen gelegentlich auch solche Raritäten auf den Markt. Damit öffnen sich in der aktuellen Phase enorme Chancen für Investoren:

Wer antizyklisch denkt und genügend Eigenkapital aufweist, findet das beste Zeitfenster für den Einstieg seit Jahrzehnten vor. Denn der Stillstand wird nicht ewig dauern, und die Zinswende wird rascher wieder einen Immobilienboom bringen, als viele denken.“