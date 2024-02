Baukrise: WKÖ und Gewerkschaft fordern Wohnbaupaket

Die österreichische Bauwirtschaft ist in eine veritable Krise gerutscht. Zahlreiche Bauträger haben Projekte gestoppt oder auf unbefristete Zeit aufgeschoben. In dem Sektor, in dem 310.000 Personen beschäftigt sind, droht im Jahr 2024 ein weitgehender Stillstand.

Hintergrund sind die die Rahmenbedingungen, die sich seit dem Jahr 2020 massiv verschoben haben. Si sind die Baukosten durch gestiegene Rohstoffpreise und durch die Lohnabschlüsse um 25 bis 35 Prozent gestiegen. Gleichzeitig wurde sowohl für die Bauträger als auch für die potenziellen Immobilienkäufer die Finanzierung aufgrund der gestiegenen Zinsen schwieriger. Drittens haben die von der Nationalbank ausgegebenen strengeren Vorgaben zur Vergabe von Hypothekarkrediten (KIM-Verordnung) dazu geführt, dass im Privatkundensektor deutlich weniger Kredite zur Eigenheimfinanzierung vergeben werden können.

Ein Problem mit Langzeitfolgen. So wird die Fertigstellungsquote wird bei den aktuellen Rahmenbedingungen von 2022 bis 2026 um rund 25 Prozent zurückgehen. Aus der Wirtschaft sind davon neben dem Baugewerbe auch die verbundenen Branchen wie etwa die Holzindustrie oder Zulieferer betroffen. Die rückläufige Fertigstellungsquote droht aber auch den Wohnungsmarkt verknappen und so die ohnehin schon angespannte Lage für Wohnungssuchende weiter verschärfen.