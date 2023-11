Weiter nach Frankreich, dem Zentrum der Austernkultur. Für einen gepflegten Austernabend an der Seine in Paris geht's in die "Huîtrerie Régis".

Und weiter im Süden, an der Côte d'Azur, pilgere ich bei jeder Fernsehmesse seit 20 Jahren zu "Astoux et Brun" in Cannes. Es hat einen Grund, warum es hier immer rappelvoll ist und daneben halbleer. Die Austern kommen direkt aus der Normandie oder der Bretagne, die Seeigel aus der Bucht von Cannes.

Die freundlichen Austernöffner an der Ecke lassen mir jeweils die jahreszeitlich besten servieren - und, ich schwöre es, bei mehr als 1.000 Austern war noch nie eine schlechte dabei. Hoffentlich hab ich es mit dieser Feststellung nicht verschrien, wie man in Wien sagt.

Auch weiter westlich an der spanischen Mittelmeerküste kann man eine Spezialität verkosten: Die Austern von der Ebro-Mündung zwischen Barcelona und Valencia sind besonders gut und nussig dank der Mischung aus Süß-und Meereswasser, wo sie gezüchtet werden.

In "Joël's Oyster Bar" am Boqueria-Markt in Barcelona findet man sie immer. Auch wenn der Stand ein bisschen schmuddelig daherkommt, die Austern sind gut und frisch und relativ billig – Marktpreise eben. Vornehmer und fürs Abendessen geeigneter ist die "Oyster & Sea Bar" von Ostras Thierry gleich neben der Sagrada Família, die bietet ein ganzes Potpourri von Austern an und dazu noch herrliche Langusten, vor Ort frisch gefangen.