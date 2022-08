Maileon: All-in-One E-Mail Marketing aus Deutschland

ARTIKEL-INHALT

DSGVO-konformes E-Mail-Marketing

Kleine, mittelständische und große Unternehmen oder Kunden mit sehr komplexen Anforderungen - sie alle haben recht unterschiedliche Anforderungen, im Bereich des Marketings und der Online-Kampagnen. Sie alle eint jedoch, dass sie sich an die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) halten müssen, wenn sie per Mail, Newsletter oder anderen Kampagnen mit ihren Kunden in Kontakt treten wollen.

Die 2002 Deutsche XQueue GmbH, Entwickler der E-Mail-Marketing Lösung Maileon stellt gleich einmal grundsätzlich klar, dass dieser Punkt bei der von dem Unternehmen angebotenen Lösung grundsätzlich und zu 100 Prozent eingehalten wird und untermauert das mit dem Hinweis auf den Serverstandort Deutschland und ISO 27001 zertifizierte Rechenzentren. Und legt auch klar und deutlich offen, wie mit den Nutzerdaten umgegangen wird. Dafür wird unter maileon.com/datenschutz ein 22-seitiges pdf-Dokument zum Download angeboten, in dem die Verarbeitung personenbezogenener Daten und deren Nutzung sowie Löschfristen Punkt für Punkt klar aufgeschlüsselt werden.

Mit diesem Häkchen und Grundlagen-Guides zum E-Mail-Marketing mit der DSGVO, Datentransfer, Tracking, datenschutzrechtlichen Einwilligungen, sowie zu den Punkten, die bei Newsletter-Anmeldungen beachtet werden müssen - beide werden ebenfalls auf der Website des Unternehmens zum Download angeboten - , können sich die Kunden sicher sein, die Anforderungen in diesem kritischen Themenfeld jedenfalls zu erfüllen.

Zu den Sicherheitsstandards von Maileon gehören außerdem moderne Verschlüsselungsmethoden, 24/7 Monitoring der Versandinfrastruktur sowie die überdurchschnittlich hohe Systemverfügbarkeit von 99,98%.

Komplettlösung für E-Mail-Marketing

Eine E-Mail-Marketingkampagne oder einen Newsletter zu starten und zu verschicken ist eine Sache, für Unternehmen wird ein Tool jedoch erst interessant, wenn die dafür genutzte Software mehr kann als nur Inhalte an einen möglichst großen Empfängerkreis zu verteilen.

Die in Maileon integrierten Funktionen zu den Bereichen der Datenanalyse, Automatisierung, dem Kontakt- und Kampagnenmanagement, für Optimierungen und selbstredend auch Reportings lassen dabei kaum Wünsche offen.

Maileon enthält umfangreiche, DSGVO-konforme Reporting-Tools © XQueue GmbH

Die Software bietet eine umfangreiche Auswahl an DSGVO-konformen Reporting-Tools, die detaillierte Einblicke in den Verlauf von E-Mail-Marketing-Kampagnen geben. Kampagnen-Auswertungen direkt in der Versendungs-Historie, bieten Ihnen einen Überblick über essenzielle Informationen wie dem Zeitpunkt der Öffnung oder dem Klickverhalten. Im Bereich “Reporting” steht ein voll konfigurierbares Reporting-Dashboard bereit, dass Ihnen eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten und Filteroptionen bietet. Durch die Vielfalt an Auswertungs-Möglichkeiten, haben Kunden jederzeit die Kontrolle und die Optimierung ihrer Aktivitäten in der Hand. Essenzielle Informationen zu Kampagnen findet man direkt in der Versendungshistorie, sowie im Dashboard im Bereich Reporting.

Individuelle Newsletter, Landingpages & Co. erstellen

Design-Vorlagen in Maileon © XQueue GmbH

Personalisierung und Individualisierung sind weitere entscheidende Erfolgskriterien für E-Mail-Marketing Kampagnen. Maileon stellt außerdem mehrere hundert editierbare und responsive Design-Templates und Artikelvorlagen zur Verfügung, um die Erstellung eines Newsletters zu vereinfachen. Das responsive Design garantiert dabei eine einwandfreie Darstellung der Inhalte - unabhängig von dem vom Empfänger genutzten Endgerät.

Drag-&-Drop-Editor in Maileon © XQueue GmbH

Besonders komfortabel und einfach wird die Newsletter-Erstellung dabei mit dem Drag-&-Drop-Editor, mit Darkmode-Optimierung, KI-Assistenten und umfangreichen Test-Möglichkeiten. Dieser Editor ermöglicht es, bestehende Inhalte von Websiten oder Online-Shops einfach in eine E-Mail-Kampagne zu übernehmen. Inhalte wie exte und Grafiken, Links, Produkte und deren Preise können bequem durch das intuitive Smart Content Modul in Newsletter eingebunden werden.

Maileon lässt für diesen Zweck ganz einfach mit Systemen wie Shopify, Shopware, Adobe Commerce (Magento), WordPress, Gambio, Typo3, und zahlreichen weiteren verbinden.

Dabei macht Maileon jedoch nicht bei der Einbindung von Websites und Shop Halt. Auch weiterführende CMS, CRE, ERP- oder CDP-Systeme, Tracking-Systeme, Social Media Seiten (Facebook, Twitter, Xing, YouTube), Ad Server oder E-Mail-Editoren können eingebunden werden, sodass das Managen von Kampagnen einfach, klar und übersichtlich bleibt. Details zu den unterstützten Integrationen finden Sie hier.

Durch eine API-Anbindung zudem Mailings aus eigenen Systemen gesteuert werden. Auch für Landingpages, Formulare, Anmeldeseiten und Overlays bietet Maileon einen praktischen Drag and Drop Editor an. Overlays dienen dazu, Besucher Ihrer Website auf Ihr Newsletter Angebot aufmerksam zu machen, was im günstigsten Falle zu einer Newsletter-Anmeldung führt. Individuell gestaltete Formulare können Sie als Startpunkt für eine Marketing-Automation-Strecke nutzen.

Shopping-Kampagnen

Kontaktmanagement beginnt weder mit einem Newsletter, noch endet es dort. Ein regelmäßig oder periodisch erscheinender, informativer Newsletter ist nur eine von vielen Varianten.

E-Mail-Marketing geht noch viele Schritte weiter. Entscheidend ist für viele Unternehmen die Einbindung in Shopping-Lösungen und Shopping-Prozesse, die Kunden automatisch über den Zustand ihrer Bestellung, den Status der Lieferung oder gegebenenfalls auch über noch nicht abgeschlossene Vorgänge informieren. Auch der automatisierte Versand von Rechnungen kann über Maileon erfolgen.

So kann Maileon beispielsweise eine automatisierte Mail mit einem Gutschein für Neukunden verschicken. Interessenten, die Waren ausgewählt und in den Warenkorb gelegt haben, ohne jedoch die Bestellung in einem von Ihnen festgelegten Zeitraum abzuschließen, können Sie mit einer Warenkorb-Abbruchs-Kampagne locken. Maileon kann auch komplexe Anforderungen simpel und benutzerfreundlich umsetzen.

Kontaktmanagement

Anmeldeprozesse optimieren und vereinfachen, Kontakte pflegen und Zielgruppen ins Detail kennenlernen und sie individuell ansprechen - auch standortspezifische Kampagnen sind mit Hilfe einer GEO-Map mit Maileon möglich. Als Multi-Language-Solution unterstützt Maileon dabei 9 Sprachen. Wiederum unter Einhaltung aller DSGVO-Vorgaben.

Der Import und Export von Kontaktdaten funktioniert einfach und intuitiv. Das Tool führt Schritt für Schritt durch den übersichtlichen Prozess. Gleichzeitig können die Kontakte für die weitere Verwendung vorbereitet werden. Der Import und Export der Kontakte via FTP ermöglicht zudem eine regelmäßige automatisierte Synchronisation von Kontakten - etwa neuer E-Mail-Adressen oder geänderter Wohnadressen - mit anderen in Einsatz befindlichen Systemen und Datenbanken.

Unternehmen stehen dabei Double-Opt-In Mailings für Neuanmeldungen zur Verfügung. Die Live-Verification der Adressen mit Address-Check beugte Fake-Adressen vor. Der Address-Check spart zudem Kosten für E-Mail Kampagnen, da keine Mails an fehlerhafte Adressen verschickt werden verbessern sich zudem die die Engagement-Werte der Newsletter aus die Reputation der Kunden bei Mail-Clients. Der Effekt ist, dass Mails und Newsletter mit geringerer Wahrscheinlichkeit als Spam eingestuft werden.

Maileon ermöglicht die Sortierung und Segmentierung von Kunden in unterschiedliche Zielgruppen. Für mehrsprachige Onlineshops oder eine Trennung zwischen B2C und B2B Kunden kann das sehr nützlich sein. Newsletter und Adressbestände können einfach nach Produktgruppen, Landesgruppen, Abteilungen oder anderen Parametern aufgeteilt werden.

Außerdem ermöglicht es Maileon, Kunden nach Kontaktdaten wie Geschlecht, Wohnort, Geburtsdatum oder dem Anmeldedatum zu sortieren um gezielt Kampagnen ausspielen oder Marketing-Automation-Strecken erstellen zu können. Umgekehrt bieten die segmentierten Zielgruppen auch eine optimale Grundlage, um den Erfolg einer Kampagne gezielt zu analysieren und für die Zukunft zu optimieren.

Maileon-Support

Trotz aller Intuitivität eröffnen sich klarerweise bei Tools wie Maileon immer wieder Fragen. Die hinter dem System stehende XQueue GmbH geht damit offen um. Die FAQ-Seite maileon.com/support ist sehr umfassend und Kunden sollten dort eigentlich Antworten auf alle Fragen finden.

Das Unternehmen bietet dort auch Leitfäden zur Umsetzung von Data Driven E-Mail-Marketing, Facebook Lead Ads, Gutschein Codes oder dem Einsatz von Analytics-Tools an.

Zusätzlich ist das in Deutschland ansässige Support-Team per Mail ( service <AT> xqueue.com ) oder telefonisch erreichbar. Zudem stehen auf der Webseite ein Kontaktformular sowie ein Chat-Tool zur Verfügung, das Kunden mit einem Mitarbeiter in Sales oder Support verbindet. Direkte persönliche Betreuung erhalten Kunden ab dem Level Premium.

Maileon unterstützt Kunden zudem bei der Einrichtung von DKIM-Einstellungen und der Optimierung der Zustellungsraten. Das interne Newsletter Deliverability-Team nimmt tägliche IP-Optimierungen zur dauerhaften Verbesserung des Sender-Scores vor und überwacht die Zustellungen.

Im YouTube-Kanal des Unternehmens finden sich zudem einige Tutorial-Videos.

Überblick: Tarifmodelle und Preise

Maileon bietet entweder Monatsabos zu Pauschalpreisen oder eine Abrechnung nach der Zahl der versendeten E-Mails an. Der Funktionsumfang hängt dabei vom Level des Kundenkontos ab. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Informationen dazu. Alle Details zu den Preisen und Tarifen entnehmen Sie bitte der Website des Unternehmens.

Außerdem bietet Maileon einen kostenlosen Testzeitraum von 14 Tagen an. Dafür können Sie sich unter www.maileon-testen registrieren.

Basic Standard Premium Custom Preis 49 € 99 € 199 € Individuell Max. Anzahl Kontakte 1.000 100.000 1 Mio. Unbegrenzt Anzahl Benutzer 1 3 10 Unbegrenzt Custom Kontaktfelder 5 50 100 Unbegrenzt Segmentierbare Zielgruppen 1 50 100 200 Trigger Mailings 1 10 100 Unbegrenzt Marketing Automations 1 10 50 100 Landingpages 1 5 20 Unbegrenzt A/B Split-Tests Ja Ja Ja Ja CSA-Zertifizierung Ja Ja Ja Ja DSGVO-Konform Ja Ja Ja Ja API/Schnittstellen-Nutzung Nein Ja Ja Ja Automatisierter FTP-Import Nein Ja Ja Ja Dynamische Inhalte Nein Ja Ja Ja Advanced Reportings Nein Ja Ja Ja K.I. Versandzeit-Optimierung Nein Nein Ja Ja 1-Click Smart-Content Nein Ja Ja Ja API-Kontaktevents Nein Nein Ja Ja Mehrere Versand-Domains Nein Nein Ja Ja Persönlicher Kundenservice Nein Nein Ja Ja Versandsperrlisten Nein Ja Ja Benutzerdefinierte Analytics Nein Nein Nein Ja Bulk Adressverifizierung Nein Nein Nein Ja Recommendation Engine Nein Nein Nein Ja

Fazit

Maileon bietet eine Fülle von Funktionen und Services rund um das Newsletter-Marketing und sie Automatisierung. Ein großes Plus ist die Gewissheit, dass es sich um eine DSGVO-konforme Lösung handelt. Gleichzeitig ermöglicht Ihnen das Tool eine praktische Sortierung der Kunden in Zielgruppen, sowohl für den Versand der Newsletter, als auch bei der Analyse. Sie bekommen viele Möglichkeiten geboten, den Service für sich zu personalisieren. Die Erstellung von Mailings oder Newslettern ist dank fertiger Bausteine einfach.