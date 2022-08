MailChimp: E-Mail-Marketing mit Datenschutzproblem

ARTIKEL-INHALT

E-Mail-Marketing mit MailChimp

MailChimp, der E-Maill-Schimpanse, ist eine weit verbreitete US-amerikanische E-Mail Marketing Plattform. Im Oktober 2021 wurde der E-Mail-Marketing-Spezialist vom US-Konzern Intuit übernommen, der dafür 12 Milliarden Dollar auf den Tisch legte. Intuit ist die Finanzplattform, die auch hinter TurboTax, QuickBooks, Mint und Credit Karma steht.

Mit MailChimp lassen sich neben klassischem Newsletter Versand auch automatisierte Marketing-Kampagnen verwalten, Kundenauswertungen nach verschiedensten Gesichtspunkten vornehmen und personalisierte Marketing E-Mails, basierend auf Kundendaten, verschicken.

Der Software-as-a-Service läuft in der Cloud und benötigt prinzipiell keinerlei lokale Ressourcen wie eigene Server oder Rechner.

E-Mail-Automatisierung

Auch können über die Integrationen weiterführende Marketingmaßnahmen automatisch gestartet werden: So kann eine Kampagne gestartet werden, die nach Ablegen eines Produkts im Warenkorb und Verlassen der Website automatisiert ein Marketing E-Mail schickt. Inhalt dieser E-Mail sind zum Beispiel das nicht gekaufte Produkt und eine Zusammenstellung ähnlicher Artikel oder Angebote im selben Themengebiet.

Datenanalyse

MailChimp stellt auch Tools bereit, die den Zeitpunkt des E-Mail Versands und den Inhalt automatisiert für höchste Conversion Rates optimieren – und das pro Kunde und insgesamt über den ganzen Kundenstamm.

Standardmäßig sind umfangreiche Detailauswertungen zu Kundengruppen, einzelnen Kunden und Kaufabbrüchen verfügbar. Durch die zentrale Aufbereitung von Kundenpersonas, Conversion Rates und vielen weiteren Kennzahlen - auch von externen Anbietern und Social Media Portalen wie Facebook, Instagram und vielen weiteren Kanälen - entfallen aufwendige Analysen über mehrere Plattformen hinweg. Bei MailChimp werden die Daten gebündelt und übersichtlich dargestellt – und können in einem zweiten Schritt für Marketingmaßnahmen verwendet werden.

Einsatz von Kunden- und Nutzerdaten

MailChimp bietet eine breite Palette an Marketingmaßnahmen, vor allem im Bereich Newsletter beziehungsweise Marketing E-Mails und digitale Werbung. Diese werden in Kampagnen zusammengefasst - eine Kampagne besteht aus „Kontakten“, welche im einfachsten Fall E-Mail Adressen, bei fortgeschrittenen Usern komplette Datensätze quer über alle Channels zu einer Person sind.

Neben den Kontaktdaten und Ansprechverhalten werden dabei beispielsweise das Nutzungsverhalten im Onlineshop, auf Sozialen Medien und Conversion Rates in einem Kontaktobjekt zusammengefasst. Diese können anschließend für zielgruppengenaues Marketing eingesetzt werden. So sind nicht nur Newsletter und personalisierte Newsletter möglich, sondern auch Marketing E-Mails bei Kaufabbrüchen, in denen etwa ähnliche Artikel angeboten werden. Mit fein granulierten Einstellungen können dabei die unterschiedlichsten Marketingmaßnahmen gesetzt werden.

Dabei stellt sich natürlich die Frage, wie es um den Datenschutz und die DSGVO-Kompatibilität des Dienstes steht. MailChimp stellt auf einer zu dem Thema eingerichteten Informations-Seite die nötigen Informationen zur Verfügung, um das Tool den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend einsetzen zu können. Allerdings ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) im März 2021 zu dem Schluss gekommen, dass Mailchimp nicht DSGVO-konform.

Der Grund dafür ist, dass Mailchimp E-Mail-Adressen und damit personenbezogene Daten an den Anbieter in den USA übermittelt. Dafür liegt der BayLDA zufolge keine ausreichende rechtliche Grundlage vor.

Kampagnen-Management

Am Beginn einer Kampagne steht der Konzeptions- und Designprozess, und dafür bietet MailChimp eine Fülle von Vorlagen an, die diesen Prozess er. Nach Import der Kontakte via Plugin für verschiedene Onlineshops und Websites werden Zielgruppen definiert, das Design und der Inhalt eines Newsletters festgelegt. Der anschließende Versand geschieht vollautomatisch und jede Interaktion mit dem Newsletter fließt in die Analysen ein.

Kontakte können bei E-Commerce Applikationen beispielsweise auch nach ihrer Leistungsfähigkeit für den Nutzer gewertet und gewichtet werden. Über das Tool zur Messung des „Customer Lifetime Value“ und der „Likelyhood to Purchase” sollen laut MailChimp bis zu 76% mehr Umsatz generiert werden können.

Diese Maßnahmen sind mit Social Media Kampagnen kombinierbar. So lässt sich über MailChimp ein komplettes Marketingbündel auf Facebook und Instagram einrichten: Von planmäßigen Social Media Beiträgen über organische Social Posts und bezahlte Ads bis hin zur anschließenden Analyse sind die Kampagnen komplett in MailChimp durchführbar und abbildbar. Durch die Kombination mit vorhandenen Kontakten aus Newsletterkampagnen, generischen Ads, Websites oder Shops werden detaillierte Auswertungen über alle Bereiche möglich.

Für alle Kampagnen, also Newsletter, Ads und Social Media Posts, lassen sich darüber hinaus Landing Pages erstellen. Diese bieten einen Eingangspunkt für jede Maßnahme und können so nicht nur zur Umsatzsteigerung verwendet werden, sondern lassen auch Daten für die Analysen und Auswertungen einfließen. Ideal ist diese Möglichkeit für Standalone-Anwendung ohne eigenen Onlineshop oder Website; auch für temporäre Maßnahmen wie Wettbewerbe oder Downloadportale sind Landing Pages ideal geeignet.

Offline Marketing

MailChimp bietet zudem ein in der breiten Fülle der Lösungen für Newsletter- und E-Mail-Marketing herausragendes Feature zur vertikalen Integration und Gestaltung von Offline Marketing Kampagnen.

Über das Feature "Postkartenmarketing" können klassische Kanäle genutzt werden und gedruckte Schreiben an in die Kunden erstellt werden. Anwendungsfälle hierfür sind etwa Dankesschreiben, aktuelle Angebote oder Gutscheine. Die Postkarten oder Informationsschreiben können direkt in MailChimp bestellt werden und kommen nach dem Druck direkt in Versand zu den Kunden.

Mit der integrierten Return-On-Investment Analyse gibt es zudem die Möglichkeit, den Erfolg der Kampagnen in der Online- und Offlinewelt zu messen, Kampagnen miteinander zu verknüpfen und so die Kundeninformationen weiter anzureichern.

MailChimp Web-Services

Eine weitere und besonders für Klein- und Mittelunternehmen interessante Lösung sind die MailChimp Web-Services zur Erstellung von Websites. Unter einer eigenen Domain kann bereits ab 0 Euro in wenigen Klicks eine Website erstellt werden: Nach der Registrierung werden im Dashboard die Websitefunktion aktiviert.

Zur Gestaltung der Websites stehen verschiedene Designvorlagen zur Verfügung. Auch eigene Designs können importiert werden - mithilfe des integrierten Website-Builders können auch umfangreichere Projekte gestartet und professionell umgesetzt werden.

Mit Echtzeitanzeige der Änderungen, verschiedenen Layoutoptionen für die unterschiedlichen Seitenabschnitte und integriertem Stockphoto-Service ist das MailChimp Website Service durchaus auch für technisch weniger versierte Nutzer geeignet. Eine weitere Option ist die Terminplanungs-Funktion: So können kleine Dienstleister freie Termine anzeigen und buchbar machen – ein klassischer Anwendungsfall wäre ein Friseursalon, der online eine Terminbuchung anbieten will.

MailChimp kann zudem einfach mit gängigen Content Management Systemen wie Wordpress verbunden werden.

Onlineshop-Einrichtung

Eine neue Erweiterung dieser Onlineservices ist die Möglichkeit, auch einen ziemlich vollwertigen Onlineshop anbieten zu können. Die Funktionen reichen von der Produkt- und Bestellungsverwaltung über digitale Ads bis hin zu Social Media Marketing und Warenkorbabbruch-E-Mails.

Auch hier ist nach dem Freemium-Prinzip eine kostenlose Nutzung möglich – mit einer unbegrenzten Produktanzahl und Seitenaufrufen. Pakete mit mehr Funktionen gibt es um 10 Euro und 29 Euro monatlich – diese beinhalten unter anderem Supportupgrades und verschiedene erweiterte Shop- und Marketingfunktionen. Im Gegenzug sinken die Zahlungsanbietergebühren bei einem Upgrade von 2% des Umsatzes auf 1% beziehungsweise 0%, zuzüglich zu einer Bearbeitungsgebühr, die von der Zahlungsart abhängig ist.

Alle Websites und Shops können mit einer eigenen Domain betrieben werden und haben überdies automatische SEO-Funktionen und Tools zum Markenaufbau.

MailChimp bietet zudem über Plugins die Möglichkeit zur Einbindung vieler bekannter E-Commerce Lösungen von Drittanbietern wie Shopify, Shopware, Prestashop, WooCommerce oder Drupal Commerce. Diese Lösungen können vollständig in das Kampagnenmanagement und die Analysen integriert werden. Beispielsweise lassen sich Newsletter an alle Onlineshop Kunden automatisiert versenden

Benutzer-Support

MailChimp hat ein deutschsprachiges Hilfecenter mit zahlreichen Leitfäden und Tutorials eingerichtet. Benutzer sollten mit den dort zur Verfügung gestellten Informationen alle Antworten auf ihre Fragen finden. Abgerundet wird das Angebot mit Best-Practice-Beispielen für verschiedene Zielgruppen, an die sich Benutzer anlehnen können.

Das Unternehmen bietet zudem umfangreichen Support zu allen Produkten in englischer Sprache. Bei kostenpflichtigen Tarifen ist der Support rund um die Uhr erreichbar - werde MailChimp bereits 14 Mal für ihren Support mit dem „Stevie“ Award ausgezeichnet, darunter einem Gold Award für E-Commerce Support.

Im kostenlosen Free Tarif ist schriftlicher Support per E-Mail während der ersten 30 Tage zu normalen Bürozeiten inkludiert, bei kostenpflichtigen Tarifen bietet MailChimp nicht nur den E-Mail Support dauerhaft kostenlos, sondern bietet auch einen Live-Chat um Fragen schneller abzuklären. Für Premium Kunden gibt es darüber hinaus auch eine Hotline, die 24 Stunden am Tag erreichbar ist; auch andere Anfragen werden in diesem Tarif prioritär behandelt.

Immer inkludiert ist bei MailChimp eine umfangreiche Sammlung an Tutorials, Leidfäden, How-Tos, neben Marketing-Tipps und einem Glossar, um die Begrifflichkeiten des Online Marketings verstehen zu lernen.

Preismodelle und Kosten

Die Berechnung und Abschätzung der entstehenden Kosten ist bei MailChimp nicht einfach und intuitiv: Während der gratis „Free Tarif“ 2.000 Kontakte mit bis zu 10.000 Sendungen im Monat abdeckt, bieten weiterführende, kostenpflichtige Tarife ein gewisses Mindestmaß an Kontakten, mit einem Faktor zum zugehörigen E-Mail Versand.

Zusätzliche Kontakte sind in jedem kostenpflichtigen Tarif erwerbbar – so kommt beispielweise ein „Essentials“ Tarif mit 10.000 Kontakten auf 86,83 Euro im Monat gegenüber 10,98 Euro pro Monat mit den inkludierten 500 Kontakten.

Auf der MailChimp-Website finden Sie einen Rechner um die Kosten bei der jeweiligen Kontaktanzahl einschätzen zu können

Free Essentials Standard Premium Preis 0 € / Monat ab 10,98 € / Monat ab 16,97 € / Monat ab 298,41 € / Monat Zielgruppe Einsteiger, die ihre Zielgruppe aufbauen, Kampagnen erstellen und Tools testen wollen Unternehmen mit häufigerem E-Mail Versand und Support-Bedarf Bei Bedarf an Automatisierungs- und Optimierungstools für schnelleres Wachstum Für Profis die mehr Anpassungsmöglichkeiten benötigen max. Anzahl Kontakte 2.000 500 Kontakte inkludiert; bis zu 50.000 Kontakte speicherbar 500 Kontakte inkludiert; bis zu 100.000 Kontakte speicherbar 10.000 Kontakte inkludiert; unlimitierte Kontakte speicherbar max. Anzahl Mails 10.000 Sendungen pro Monat Kontaktanzahl mal 10 an Sendungen Kontaktanzahl mal 12 an Sendungen Kontaktanzahl mal 15 an Sendungen Ausgewählte Features 1 Zielgruppe; 1 Benutzer (Inhaber); Begrenzte, regelmäßige Auswahl an E-Mail Vorlagen; Warenkorbabbruch E-Mail; Begrüßungsmail; Grundlegende Berichterstattung 3 Zielgruppen; 3 Benutzer (Inhaber und Admins); Automatisierte E-Mails; Alle E-Mail Vorlagen; Customer Journeys; bis 4 Journey Punkte; Geplante Newsletter Kampagnen; Support per E-Mail und Chat Customer Journey Builder; Sendezeitpunktoptimierung; Behavioural Targeting; Benutzerdefinierte Vorlagen; Dynamische Inhalte Erweiterte Segmentierung; Premium Support; Multivariate Test; Vergleichsberichte; Unbegrenzte Benutzer und rollenbasierter Zugriff

MailChimp bietet darüber hinaus eine „Pay As You Go“ Tarifoption. Bei dieser werden sogenannte „Credits“ erworben, die 1:1 in versandte Mails umlegbar sind. Diese sind in Schritten von 5.000 bis 25.000.000 erhältlich – also in Abstufungen von 5.000 versandten E-Mails bis 25 Millionen versandter E-Mails. Der Pay As You Go Tarif eignet sich somit ideal für den Start oder Firmen, die noch nicht wissen, welche Funktionen von MailChimp sie benötigen werden und über welchen Umfang ihre Kampagnen verfügen.

Fazit

MailChimp ist zweifellos eine für den Business-Einsatz bestens geeignete E-Mail-Marketinglösung, die weit über das Leistungsspektrum vieler anderer Anbieter hinausgeht. Auch die Reporting- und Analysefunktionen sind top und geben Unternehmen wertvolle Informationen, wie sie ihr Business weiter ausbauen und Kundenbeziehungen verbessern können.

Eine Hürde ist, dass die Software nur in Englisch verfügbar ist und dass auch der über die im Hilfecenter gesammelten Informationen hinausgehende Support nicht in Deutsch angeboten wird.

Als weiterer Kritikpunkt sticht die undurchsichtige Preisgestaltung hervor, die es vor der Nutzung des Dienstes schwer macht, die dabei anfallenden Kosten exakt zu kalkulieren und vorauszuplanen.

Zusätzlich gibt es die problematische Einschätzung des BayLDA hinsichtlich des Datenschutzes und der Einhaltung der DSGVO-Bestimmungen, weshalb MailChimp trotz seiner breiten Funktionalität für den Business-Einsatz nur eingeschränkt empfohlen werden kann.