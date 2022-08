Sendinblue: Vielseitige Lösung für Marketing Automation und Sales

ARTIKEL-INHALT

Sendinblue – Schnittstelle für Marketing und Sales

Eine Lösung erschaffen, die alles kann und im Bereich Marketing Automation, Sales und CRM keine Wünsche offen lässt - das war der Ansatz von Armand Thiberge und Kapil Sharma, als sie im Jahr 2007 in Paris ihr Unternehmen "Sendinblue" gründeten.

15 Jahre später ist das Unternehmen rund um CEO Armand Thiberge eine respektable Größe unter den Software-as-a-Service (SaaS) Lösungen im Bereich des Relationship Marketing. Das Unternehmen hat Offices in Paris, Berlin, Dehli und Seattle und bietet mit seiner Cloud-basierten Marketing Communication Software vielfältige Möglichkeiten im Bereich des E-Mail-Marketing, des Customer-Relationship-Management, für Facebook-Ads, SMS-Marketing und mehr.

Grundsätzlich lassen sich die Funktionen in vier Hauptkategorien unterteilen, "Kommunizieren“, „Personalisieren“, „Konvertieren“ und „Verbessern“. In der Folge die wichtigsten Informationen dazu.

DSGVO-konforme Lösung

Ein heikler Punkt bei E-Mail Automation und Marketingmaßnahmen ist stets die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zum Schutz der Benutzerdaten. Die Kunden oder Empfänger müssen auf Wusch auch Auskunft bekommen können, welche Daten über sie gespeichert sind und für welche Zwecke diese Daten verwendet werden.

Sendinblue gibt transparente Einblicke in die Nutzung und gibt die Möglichkeit, Daten jederzeit zu ändern bzw. Widerspruch gegen spezifische Verwendungszwecke einzulegen. Kunden können zudem jederzeit eine Änderung oder Löschung ihrer Daten beauftragen.

Mit Serverstandorten in Europa ist die zudem der DSGVO in weiteren Teilen Genüge getan.

Kommunizieren: Mail, SMS, Chat

Newsletter / E-Mail Marketing

Newsletter sind als Online-Marketing-Tool essenziell, und klarerweise gehört der Versand professioneller und personalisierter Newsletter zu den Kernfunktionen von Sendinblue. Benutzer kommen dabei mit vorgefertigten Templates schnell zum Ziel. Ein Drag-&-Drop-Editor ermöglicht es zudem eigene Designs unkompliziert zu gestalten.

Drag-&-Drop Newsletter Erstellung © Sendinblue

Bei den Kontaktlisten gibt es dabei für die Benutzer keine Limits. Sendinblue ermöglicht eine uneingeschränkte Aufnahme von Kontakten, die individuell kategorisiert und gruppiert werden können.

Die E-Mail-Programmierschnittstelle (API) ermöglicht den Versand von bis zu 120.000 E-Mails pro Minute sowie den Versand von Transaktions- und Bestätigungs-Mails.

Die integrierte Postfachverwaltung ermöglicht es, E-Mails von Kunden übersichtlich zu verwalten und zu organisieren. Verschiedene Postfächer können unkompliziert mit verbunden werden, etwa um Kundenanfragen zu einem Thema an einem Ort zu bündeln. Zusätzlich können eingehende E-Mails direkt zuständigen Mitarbeitern zugewiesen und nach erfolgreicher Bearbeitung entsprechend markiert werden.

Abgerundet wird das Angebot durch ein Analyse- und Monitoring-Tools, die unter anderem die Erreichbarkeit von Kunden und deren Öffnungsverhalten darstellen.

SMS-Marketing

Die hohe Zeit der SMS ist zwar vorüber, als Direkt-Marketing-Tool finden SMS-Messages aber immer noch breite Anwendung und Akzeptanz. Etwa für Angebote oder Auftrags- und Versandbestätigungen sowie weiteren Informationen zu einem Auftrag, direkt an das Smartphone der Empfänger. Sendinblue ermöglicht den Versand personalisierter SMS und ein Erfolgsmonitoring des SMS-Marketings.

Chat-Funktion

Chatboxen auf der eigenen Website sind eine gute Möglichkeit, um Fragen von Benutzern in Echtzeit zu beantworten. Sendinblue ermöglicht das einfache Einrichten von Chatboxen, deren Anpassung an den Firmenauftritt und eine unkomplizierte Installation. Zusätzlich können die Chatverläufe passenden Agenten zugewiesen werden, sodass Kunden von einer zeitnahen Reaktion profitieren.

Personalisieren mit Sendinblue

Kundenmanagement(CRM)

Die integrierte CRM-Funktion visualisiert die Kundenbeziehungen und Kontakte übersichtlich. Allen Kontakten lassen sich weitere Informationen, wie etwa Notizen aus vorausgegangenen Gesprächen zuordnen. Zusätzlich können Agenden, die im Zusammenhang mit bestimmten Kontakten stehen, automatisch zuständigen Mitarbeitern zugewiesen werden.

Marketing Automation

Marketing Automation erlaubt eine individuelle Informationsversorgung per E-Mail oder SMS passend zum jeweiligen Kunden. Dazu gehört die auch eine Webshop-Integration, automatisiert E-Mails anhand des Nutzungsverhaltens von Shop-Besuchern auslöst. So können für potenzielle Kunden etwa personalisierte Nachrichten, die zum Beispiel durch das Aufrufen eines bestimmten Produktes ausgelöst werden, generiert werden.

Ebenso können bestimmte Nachrichten vollautomatisch versendet werden, beispielsweise wenn ein Kunde einen Einkauf abbricht oder sich als Neukunde registriert.

Transaktionsmails

Als Transaktionsmails werden Bestätigungsmails verstanden, beispielsweise für das Zurücksetzen eines Passwortes oder einer Auftragsbestätigung. Sendinblue stellt dafür passende Vorlagen zur Verfügung sowie einen Editor, mit dem Transaktionsmails individuell und passend zum Unternehmen selbst gestaltet werden können.

Die Zustellrate wird von Sendinblue dabei mit von 96 Prozent angegeben, für die Erfolgsmessung und die Messung der Kundenzufriedenheit gibt es wieder integrierte Reporting-Funktionen.

Segmentierung

Die Segmentierung ermöglicht es, E-Mail-Kontakte einfach in beliebige Untergruppen und Segmente einzuteilen, wobei die Merkmale individuell festgelegt werden können. Beispielhaft ist hier eine Unterteilung nach Interessen oder dem bisherigen Kaufverhalten. E-Mails oder Newsletter mit speziellen Inhalten oder Angeboten dann an die vorab definierten Zielgruppen geschickt werden. Das steigert in der Regel die Kunden-Resonanz auf diese Inhalte.

Konvertieren: Landingpages, Anmeldeformulare, Facebook-Ads

Landingpages

Sendinbue ermöglicht auch das unkomplizierte Erstellen ansprechender Landingpages im jeweiligen Corporate Design. Dafür können entweder die im System enthaltenen Vorlagen oder der Drag-&-Drop-Builder genutzt werden. In die Landingpages eingegebene Daten werden von Sendinblue automatisiert in die Unternehmensdatenbank übernommen.

Anmeldeformulare

Ansprechend und übersichtlich gestaltete Anmeldeformulare sind ein Schlüssel, um potenzielle Kunden zur Registrierung oder Benützung zu bewegen. Auch dafür sind im System zahlreiche Vorlagen enthalten, die mit dem Drag-&-Drop-Editor frei verändert werden können. Eingabefelder stehen dabei ebenso zur Auswahl wie Dropdown-Listen, unterschiedliche Farben und die Möglichkeit, Bilder einzubinden.

Facebook Ads

Online-Marketing endet längst nicht mehr auf der eigenen Website oder mit dem Versand eines Mails bzw. Newsletters. Facebook ist für viele Unternehmen eine ebenso wichtige Spielwiese. Mit Sendinblue können auch Facebook-Ads, also kostenpflichtige Werbeanzeigen für Facebook, erstellt und mit für einzelne Zielgruppen spezifischen Inhalten personalisiert werden. Auch die Verwaltung der Facebook-Kampagnen, unter anderem mit Zeit- und Geldbudgets und Statistiken, die den Erfolg der Kampagnen zeigen, sind im System enthalten.

E-Mailings verbessern und optimieren

A/B-Tests

A/B-Tests ermöglichen es, zwei verschiedene Varianten einer Kampagne zu erstellen, beispielsweise eines Newsletters oder eines E-Mails. Damit kann getestet werden, welche Version besser bei einer bestimmten Zielgruppe ankommt.

Im Zuge eines A/B-Tests werden Strichproben der beiden Varianten verschickt und in der Folge die Variante mit der besseren Öffnungs- und Klickrate selektiert werden. Sendinblue ermöglicht A/B-Tests an mehreren Stellen, zum Beispiel für die Betreffzeile oder den Inhalt einer E-Mail.

Öffnungs- und Klickraten-Tracking

Mithilfe von Öffnungs- und Klickraten-Tracking wird nachvollziehbar, wie erfolgreich eine E-Mail Kampagne war und wo gegebenenfalls Optimierungsbedarf besteht. Für die Analyse steht ein Dashboard bereit, das visualisiert, welche Marketingmaßnahmen welche Zielgruppe besonders angesprochen haben und beispielsweise zu einer Interaktion bewegt haben. Aktivitäten, die im Zusammenhang mit versendeten E-Mail stehen, können auch in Echtzeit eingesehen werden.

Versand-Optimierung

Ein wichtiges Erfolgskriterium für Kampagnen ist auch deren Versandzeitpunkt. Die Software ermöglicht es, Newsletter zum beliebigen Zeitpunkten und auch nach Segmenten zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu versenden, was die Öffnungsraten von Newslettern deutlich verbessern kann.

Shop-Integration in Sendinblue

Die bereits erwähnte Shop-Integration von Sendinblue ist breit aufgestellt. Sie umfasst Einbindungen für die gängigsten Lösungen, drunter Plug-ins für E-Comerce-Lösungen wie Shopify, WordPress, Shopware, Zenkit, Adobe Commerce (Magento) und Jimdo.

Support und technische Voraussetzungen

Sendinblue hat ein eigenes Support-Team, das in den Sprachen Spanisch, Englisch, Italienisch, Deutsch, Portugiesisch und Französisch kontaktiert werden kann. Kunden werden jedoch gebeten, zuvor vorhandene Ressourcen zu nutzen. Dazu gehören unter anderem der Sendinblue Blog, das Helpcenter und der Sendinblue YouTube-Kanal. Wer hier nicht fündig wird, kann das Support-Team auf den

Der Customer Support von Sendinblue © Sendinblue

Der Telefonsupport ist von Montag bis Freitag erreichbar, allerdings Premium- und Enterprise-Kunden vorbehalten. Alle anderen erreichen den Support über das Support-Ticket. Hier müssen die wichtigen Punkte zum jeweiligen Anliegen eingetragen werden, das dann vom Support-Team bearbeitet wird. Ein Benutzerkonto ist hierfür zwingend notwendig.

Als reine Cloud-basierende SaaS-Lösung, die über nahezu jeden Wob-Browser genutzt werden kann, sind keine besonderen technischen Voraussetzungen notwendig. Ein stabiler Internetzugang ist klarerweise nötig und von der Nutzung des veralteten Internet Explorers wird abgeraten. Mit dem Microsoft-Nachfolger Edge gibt es jedoch keine Schwierigkeiten.

Preise und Tarife: Das kostet Sendinblue

Sendinblue bietet neben einer kostenlosen Version, die den Versand von 300 E-Mails pro Tag ermöglicht, die Pakete Lite, Premium und Enterprise an. Die jeweiligen Kosten hängen von der Anzahl der monatlich versendeten E-Mails ab. Die folgende Übersicht berücksichtigt ein monatliches E-Mail-Volumen von 20.000 und ist ohne Mehrwertsteuer zu verstehen.

Version Preis Kostenlos 0 Euro / Monat Lite 19 Euro / Monat Premium 49 Euro / Monat Enterprise individuelle Preisberechnung

Die Angebote unterscheiden sich in ihrem Funktionsumfang. So bietet sind in der kostenlosen Version beispielsweise Funktionen wie A/B-Tests, Versandzeitoptimierung oder Facebook Ads nicht enthalten. Eine unbegrenzte Anzahl an Kontakten ermöglichen hingegen alle Versionen. Weitere Details zu den Angeboten finden Sie auf der Informations-Website des Unternehmens.