Clever Elements ist ein vielseitiges und extrem leistungsstarkes E-Mail-Marketing-Tool. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Funktionen Clever Elements erfüllt, wofür die Lösung geeignet ist und wie Sie es in Ihren Shop integrieren können.

E-Mail-Marketing ist nach wie vor ein wichtiges Element im Content- und Online-Marketing. Es stimmt zwar, dass sich auch mit Pay-per-Click Werbung (PPC), SEO-Maßnahmen und Social Media-Marketing große Erfolge erzielen lassen, doch mit E-Mail-Marketing werden direkt diejenigen Nutzer erreicht, die sich bereits für ein Unternehmen interessieren. Dadurch kann eine Bindung aufgebaut werden. Ebenso lassen sich Conversions leichter auslösen.

Die wichtigsten Funktionen von Clever Elements

Clever Elements ist ein vielseitiges und umfangreiches Tool mit vielen verschiedenen Funktionen. Im Paket enthalten sind zahlreiche responsive Designvorlagen (Templates), die unabhängig von der Bildschirmgröße des Benutzers gewährleisten, dass E-Mails allen Endgeräten makellos dargestellt werden.

E-Mail-Kampagnen können mit Hilfe der Templates und des Drag-&-Drop-Editors einfach erstellt und in der Folge zeitgesteuert verschickt werden.

© Clever Elements

Wichtig bei E-Mails ist es, dass diese auch tatsächlich ankommen und nicht als Spam gekennzeichnet werden. Mit Clever Elements können Mails auf ein Blacklisting überprüft werden, also als Quelle für Spam, Viren oder Betrug gewertet werden. Im Zuge des Blacklist Monitorings überwacht das Tool rund um die Uhr alle wichtigen Blacklists. Der Anbieter ist zudem durch die Certified Senders Alliance zertifiziert. Über Clever Elements versandte Mails entsprechen damit dem CSA Whitelisting.

Certified Senders Alliance (CSA) Die Certified Senders Alliance (CSA) ist ein Service des eco – Verband der Internetwirtschaft e.V. in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Dialogmarketing Verband (DDV) und ist im Jahr 2004 entstanden. eco ist mit über 1000 Mitgliedern der größte Verband der Internetwirtschaft in Europa. Der DDV ist der größte nationale Zusammenschluss­ von Dialogmarketern in Europa. Die CSA bildet eine neutrale Schnittstelle zwischen Mailboxprovidern und Versendern kommerzieller E-Mails.

Kontaktmanagement

Die Software verarbeitetet zudem Newsletter-Abmeldungen automatisiert. Auch für das Bounce Management - das Management von nicht zustellbaren E-Mails - ist ein entsprechendes Handling vorhanden. Sowohl Soft Bounces als auch Hard Bounces werden von Clever Elemtens automatisch verarbeitet. Adressen, die niemals angeschrieben werden dürfen, können einfach der Robinson Sperrliste hinzugefügt werden. Die gesperrten Adressen können unkompliziert in der Robinson Sperrliste verwaltet und bei Bedarf wieder freigeschaltet werden.

Indem Sie Ihre Empfänger und Abonnenten segmentieren, können Sie neue Gruppen bilden. Die Bereitstellung von passenden Angeboten und Marketingaktivitäten können Sie dadurch effektiver clustern. Bei dem Newsletter-Tool gibt es keine Begrenzung für die Anzahl der Segmente oder Gruppen.

Durch Echtzeit-Datenexporte können Datensätze im CSV oder im Excel Format exportiert oder importiert werden. Clever Elements überprüft Ihre Kontaktlisten auch nach doppelten Adressen. Doppelte Adressen sind überflüssig und blockieren Slots. Damit das nicht passiert, filtert Clever Elements Dubletten regelmäßig aus.

Laut Clever Elements sind die Server derart ausgelegt, dass problemlos E-Mails im High-Volume-Bereich verschickt werden können. Das bedeutet, dass Kunden mehrere Millionen Mails pro Tag versenden können.

© Clever Elements

Integrationen und Schnittstellen

Besonders vielseitig wird Clever Elements durch die Vielzahl von Schnittstellen zu Programmen und Lösungen von Drittanbietern. So gibt es etwa ein entsprechendes Plugin, mit dem der Autoresponder von Clever Elements mit WordPress genutzt werden kann.

Mit einigen Integrationen-besonders Webinar-Lösungen gibt es dennoch Probleme. Zwar ist eine API-Schnittstelle bei dem professionellen Autoresponder dabei, diese hat jedoch leider keine Anbindung und keine Verknüpfungsmöglichkeit mit Zapier. Die folgenden Tools und Plattformen können nicht umstands- und problemlos mit Clever Elements verknüpft werden:

Tracking und Analyse

Customer Brilliance

Mit Customer Brilliance können Sie Ihre Kunden, Empfänger und Abonnenten analysieren. Sie erhalten so ein besseres Verständnis über Ihre Zielgruppe und können Ihr Marketing und Ihre Strategie entsprechend anpassen. Durch das Tool können Sie wesentlich effizienter eine Bindung aufbauen. Durch diese Einblicke können Sie den Erfolg des Direkt-Marketings steigern und legen die Basis für erfolgreiche Multi-Channel-Maßnahmen. Ein weiteres Element von Clever Elements Customer Brilliance ist Profile Discovery. Die Daten von Ihren Abonnenten und Kunden können damit Profile Discovery weiter angereichert und die Detailstufe verbessert werden.

Realtime Decisioning

Abgerundet wird diese Funktion durch Realtime Decisioning. Das bedeutet, dass die Daten der Abonnenten in Echtzeit erhoben, ausgewertet und analysiert werden. Mit diesen Funktionen können Sie die Wünsche und Bedürfnisse von jedem Empfänger identifizieren.

Durch diese Analysemittel können Sie die Empfänger in Segmente und Gruppen einteilen und diese anschließend effizienter den passenden Kampagnen zuordnen. Damit verschwenden Sie keine Zeit mit ineffizienten Kampagnen.

Nach dem Versand Ihrer E-Mails analysiert Clever Elements mit der Funktion Live 360 Analytics das Verhalten Ihrer Empfänger. Wer hat die E-Mail geöffnet, wie hoch war die Öffnungsrate und die Click-Through-Rate (CTR? Wer ist dem Call-to-Action (CTA) gefolgt und wer hat den Kaufprozess abgebrochen? Sie können zusätzlich auch nachverfolgen, an welchem Punkt der Kaufprozess abgebrochen wurde.

Effizientes E-Mail-Marketing

Smart Campaigning

Mit Smart Campaigning gibt Ihnen Clever Elements ein Mittel an die Hand, mit dem Sie effizient eine Passung zwischen Ihrem Angebot und Ihrer Zielgruppe erreichen. Sie sparen Zeit und Ressourcen, weil sie genau die Zielgruppe adressieren, die für Ihr Angebot relevant ist.

Genius Campaigns

Mit Genius Campaigns, einem Element von Smart Campaigning, können Sie sogenannte „One Shots“ erstellen. One Shots stellen einen wesentlich geringeren Aufwand als Newsletter dar und können an einen bestimmten Adressatenkreis verschickt werden.

Multilevel Automation Funktionen

Ein weiteres Element von Smart Campaigning sind die Multilevel Automation Funktionen. Mit diesen können Sie die E-Mails in einem höheren Maß individualisieren. Neben der Individuellen Begrüßung oder der individuellen Anrede, können Sie Glückwünsche zum Geburtstag senden. Die verschiedenen Daten, die für eine individuelle Anrede oder einen Geburtstagsgruß notwendig sind, müssen Sie nicht manuell einspeisen. Clever Elements trägt die Daten automatisch zusammen und nutzt sie anschließend.

Advanced Content

Durch Advanced Content können Sie Ihre Newsletter attraktiver gestalten. Die verschiedenen Inhalte in Ihren Newslettern können Sie aufbereiten. Eine attraktive Form und eine ansprechende Gestaltung sind erfolgsrelevant im E-Mail-Marketing und im Marketing generell.

Delivery Intelligenc

Das Akquirieren von Abonnenten und Kunden und die Gestaltung der E-Mail-Marketing-Kampagnen hat viel Zeit und Mühe gekostet. Wichtig ist deswegen, dass Ihre E-Mails auch ankommen. Um das zu überprüfen hilft Ihnen die Funktion Delivery Intelligence.

Sophisticated Monitoring

Sophisticated Monitoring ist ein Element von Delivery Intelligence und bietet ein Monitoring über Ihr E-Mail-Verkehr. Sie behalten damit den Überblick und werden sofort informiert, wenn ein Server die Reputation oder die Performance verliert und aus dem Verbund ausgeschlossen wird.

DSGVO Kompatibilität

Alle Server von Clever Elements stehen in Deutschland und entsprechen der DSGVO. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin und blickt auf eine 16-jährige Geschichte zurück. Alle Mittel, die Sie benötigen, um Ihre E-Mails entsprechend der DSGVO zu gestalten, werden Ihnen zur Verfügung gestellt. Sie müssen dabei auf eine ordentliche Datenschutzerklärung und auf Double Opt-in achten.

Kosten und Preise

Bei Clever Elements können Sie zwischen drei Bezahlsystemen wählen.

Abo auf Kontaktbasis. Sie können monatliche Abos auf Kontaktbasis abschließen. Abos auf Kontaktbasis gibt es ab 0 Euro. Die Preise staffeln sich dabei nach Empfänger und Anzahl der Mails.

Sie können monatliche Abos auf Kontaktbasis abschließen. Abos auf Kontaktbasis gibt es ab 0 Euro. Die Preise staffeln sich dabei nach Empfänger und Anzahl der Mails. High-Volume-Paket. Wenn Sie ein High-Volume-Paket abonnieren, zahlen Sie für die Anzahl der Mails, die Sie versenden. Die Anzahl der Empfänger ist bei einem High-Volume-Paket unbegrenzt. 300.000 Mails kosten z. B. 665 Euro im Monat.

Wenn Sie ein High-Volume-Paket abonnieren, zahlen Sie für die Anzahl der Mails, die Sie versenden. Die Anzahl der Empfänger ist bei einem High-Volume-Paket unbegrenzt. 300.000 Mails kosten z. B. 665 Euro im Monat. Prepaid. Sie können auch im Prepaid-Verfahren Credits erwerben, mit denen Sie die Versendung von E-Mails bezahlen. Für 2 Euro erhalten 200 Credits. 200 Credits entsprechen wiederum 200 Kontakten.

Support bei Clever Elements

Clever Elements bietet eine umfangreiche Sammlung an Artikeln mit Lösungen, Tipps und Hinweisen. Bei Schwierigkeiten können Sie die Supportseite aufrufen, über eine Suchfunktion Ihr Problem eingeben und einen passenden Artikel auswählen. Zudem können Sie das Support-Team von Clever Elements per E-Mail oder per Chat erreichen. In der Regel erhalten Sie zeitnah eine Antwort.

Für wen ist Clever Elements geeignet?

Clever Elements ist eine äußerst funktionelle Newsletter- und E-Mail-Marketinglösung mit besonderen Stärken im High-Volume-Bereich, also für Unternehmen, die sehr große Datenbanken und einen sehr großen Newsletter-Abonnentenkreis haben. Die Software für E-Mail-Marketing ist vielseitig und leistungsstark.

Es fehlen jedoch die erwähnte Zapier-Anbindung. Auch ein A/B Split Testing ist nicht verfügbar. Zudem gibt es keine Funktion, um mit Clever Elements Landing-Pages zu erstellen. Dafür muss eine Page-Buiilder-Lösung eines Drittanbieters wie Elementor, Clickfunnels, Funnelcockpit oder Leadpages genutzt werden.

Trotz allem ist Clever Elements eine Top-Lösung, bevor man sich bindet gibt es auch die Möglichkeit, die Lösung im Rahmen eines kostenlosen Tests auf Herz und Nieren zu prüfen.