Als Arbeitnehmervertretung im Unternehmen machen sich Betriebsräte für die Belegschaft stark. Die einzelnen Betriebsräte sind befugt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei individuellen Problemen und Konflikten am Arbeitsplatz zu unterstützen. Um diese Funktion wahrnehmen zu können, stehen dem Betriebsrat Rechte und Pflichten zu.

Die Befugnisse sind gesetzlich genau geregelt und können nicht durch Betriebsvereinbarung ausgeweitet werden. Der Betriebsrat ist damit ein wichtiger Ansprechpartner für den Betriebsinhaber. In vielen Bereichen muss dieser den Betriebsrat informieren oder sich mit ihm beraten. Nur so kann der Betriebsrat seine Funktionen ausüben. Gesetzlich verankert sind die Rechte und Pflichten eines Betriebsrates im Arbeitsverfassungsgesetz:

Der Betriebsrat wacht darüber, dass Kollektivverträge, Verordnungen, Gesetze und Betriebsvereinbarungen eingehalten werden. Er hat in vielen Fragen ein Mitspracherecht. Eine Kündigung ist beispielsweise ohne seine Anhörung und Zustimmung nicht wirksam. Wenn der Betrieb umstrukturiert oder Personal abgebaut werden soll, kann der Betriebsrat einen Sozialplan ausverhandeln. Und er kann einzelne Beschäftigte bei einem Konflikt unterstützen. Betriebsräte müssen vom Arbeitgeber über die wirtschaftliche Situation des Unternehmens informiert werden. Bei Problemen können sie somit rechtzeitig Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung ergreifen.

Arbeiten in einem Betrieb dauerhaft mindestens fünf stimmberechtige Arbeitnehmer, kann ein Betriebsrat gewählt werden, wenn es auch nicht verpflichtend ist. Der Arbeitgeber darf die Wahl aber nicht verhindern.

Wenn je fünf stimmberechtigte Arbeiter und fünf stimmberechtigte Angestellte dauernd in einem Betrieb arbeiten, können zwei Betriebsräte gewählt werden. Diese bilden den Betriebsausschuss.

Die Gruppe der Arbeiter und die der Angestellten eines Betriebes wählt jeweils einen eigenen Betriebsrat. Voraussetzung für die Errichtung eines Getrennten Betriebsrats ist, dass jede der beiden Gruppen – sowohl jene der Arbeiter als auch jene der Angestellten – mindestens fünf stimmberechtigte Arbeitnehmer auf sich vereinigt.

Der Betriebsrat der Arbeiter und der Angestellten bilden gemeinsam den Betriebsausschuss. Einen solchen gibt es nur, wenn für Arbeiter und Angestellte getrennte Betriebsratsorgane gewählt werden. Er besteht damit aus allen Betriebsratsmitgliedern eines Betriebes. Der Betriebsausschuss hat vor allem die laufenden Geschäfte des Betriebsrats zu führen. Dazu zählen die Vorbereitung von Betriebsratssitzungen, die Vorbereitung von Betriebsratsbeschlüssen, die Beschaffung von Unterlagen, das Einholung von Auskünften, Vorbesprechungen mit dem Arbeitgeber oder die Vorbereitung einer Betriebsversammlung.

Weitere Informationen zur Wahl des Betriebsrates finden Sie hier.

Die Funktionsperiode des Betriebsrats beträgt laut Arbeitsrecht fünf Jahre.

Vertiefende Informationen zu den Rechten eines Betriebsrat finden Sie auch im Arbeitsverfassungsgesetz

Bei einer geplanten Kündigung muss der Betriebsrat vorher informiert werden. Es muss ihm die Möglichkeit gegeben werden, dazu Stellung zu nehmen - sonst ist die Kündigung unwirksam. © iStock

