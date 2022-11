Richtig Kritik üben, will gelernt sein. NLP-Seminare helfen mit speziellen Kommunikationsmethode so Kritik zu üben, dass sie nicht verletzt wird. Wie Verbesserungsvorschläge so formuliert werden, damit sich das Verhalten des anderen auch ändert.

Kennen Sie das? Etwas am Verhalten des anderen stört Sie und Sie möchten Kritik loswerden, wissen aber nicht, wie sie es dem anderen am besten beibringen sollen? Noch dazu so, dass am Ende nicht die Spannungen noch größer werden, sondern etwas zum Positiven verändert. Das Feld für Konflikte ist gerade in Unternehmen groß: Mitarbeiter, der Kollege oder der Chef oder Geschäftspartner schalten bei Vorschlägen auf stur, die eigenen Ideen werden stets rundweg abgelehnt, selbst bei Kritik wird mit Vorliebe auf Durchzug geschaltet? Gerade schon lange schwelende Konflikte sollte man lieber bereinigen, als noch länger darunter zu leiden. Doch den anderen überzeugen, sich zu ändern, ist eine Kunst. Dafür gibt es Spezialisten, die einem in Einzelcoachings oder Kommunikationsseminaren bei dieser heiklen Mission helfen, wie NLP-Trainer.

Warum das Rund-herum wichtig ist

Vermeiden Sie es schwierige Gespräche spontan und zwischen Tür und Angel zu führen. Sorgen Sie vielmehr dafür, dass die Begegnung in einer angenehmen Atmosphäre stattfindet. Vereinbaren Sie beispielsweise ein gemeinsames Mittagessen mit dem betreffenden Mitarbeiter oder Kollegen oder machen sie gemeinsam in Ruhe eine Kaffeepause.



"Jede Kritik wird letztlich als indirekte als Ablehnung der eigenen Person ausgelegt



Thomas Weinberger, Geschäftsführer des Instituts für Aus- und Weiterbildung

Warum schonungslose Kritik nichts bringt

Versuchen Sie dem andere ihre Ansicht ruhig und gelassen näher zu bringen. Lassen Sie "Du/Sie-Botschaften" sein. No-Gos sind beispielsweise "Sie schaffen nie das vorgegebene Arbeitspensum!" Verwenden Sie lieber Formulierungen wie "Ich habe das Gefühl, dass ... es ihnen schwer fällt, ..". So fällt die Kritik nicht wie eine Anklage aus. In der Realität läuft die Sache jedoch meist ganz anders ab. Kritik wird dem anderen oft schonungslos auf den Kopf zugesagt. Forderungen ohne Umschweife diktiert. Auf fruchtbaren Boden fällt das jedoch höchst selten. Thomas Weinberger, NLP-Trainer und Geschäftsführer des Instituts für Aus- und Weiterbildung, denn „jede Kritik ist letztlich ein negatives Beziehungsangebot.“ Auch Sätze wie ´Streng dich mehr an´ sind eine solche negative Beurteilung und werden vom Betroffenen indirekte als Ablehnung der eigenen Person ausgelegt, wenn solche Aussagen für sich alleine stehen. Persönliche Angriffe sind sowieso fehl am Platz.

1. Nicht in den Kampf-Modus ins Gespräch gehen

Denn größten Fehler den man machen kann, wenn man an einem anderen Kritik übt: In den Kampf-Modus zu gehen. Wenn Gespräche so verlaufen, dass der andere dabei schlecht dasteht und wie ein Verlierer, bringt das gar nichts. Das eigentlich Ziel, durch das Gespräch ein bestehende Probleme durch das Gespräch zu verbessern, wird damit völlig verfehlt. Im schlimmsten Fall geht der Schuss nach hinten los und der Konflikt verschärft sich.



Wenn der andere spürt, dass kein echtes Interesse an ihm da ist, ist eine gelingendes Gespräch fast aussichtslos



NLP-Experte vom il-Institut

2. Neutrale Haltung einnehmen

Kaum Aussichten auf Erfolg hat auch, wenn man mit negativer Einstellung gegenüber dem anderen in das Gespräch geht. Deshalb der Tipp von NLP-Experten Weinberger: „Noch bevor man in ein solches Gespräch beginnt, sollte man vorher unbedingt versuchen, negative Gefühle gegenüber dem anderen abzulegen und eine neutrale Haltung einzunehmen." Sonst sei selbst die beste Kommunikationstechnik zum Scheitern verurteilt. Seinem lästigen Chef oder Kollegen, der einem ohnehin nie wohlgesonnen war, sollte man daher, bevor man das Gespräch sucht, auch seine positiven Seiten abgewinnen, um ihm so wenigstens neutral gegenüberzutreten.

Aus der Sicht eines Vorgesetzten, der vor einem Gespräch geht, in dem er diesem die Meinung sagen will: Machen Sie sich bewusst: Selbst der faulste Mitarbeiter hat seine positiven Seiten! „Wenn man nur mit ein paar Tricks arbeitet, um dem anderen das abzuverlangen, was man möchte, der andere aber spürt, dass kein echtes Interesse da ist, ist ein gelingendes Gespräch fast aussichtslos“, so die Erfahrung des Chefs des il-Instituts.

3. Gespräch mit etwas Positivem beginnen

Wer Verbesserungen erreichen will, sollte diese auch so verpacken, dass sie der andere auch annehmen kann. Der Grund für diesen Schritt: „Um etwas annehmen zu können, braucht der Mensch auch positive Beziehungsangebote, um Kritik annehmen zu können“, erläutert der Kommunikationsprofi. Also das Gefühl angenommen zu sein und nicht nur das Gefühl bekommen, dem anderen nichts recht machen zu können.

Es ist daher ratsam, noch bevor man Kritik äußert, das Gespräch mit etwas Positivem zu beginnen. Es sollte aber eine Beobachtung oder ein Lob sein, über das sich nicht streiten lässt. Es sollte ein Kompliment sein und dem anderen signalisieren, man hat genau hingesehen und ein lobenswertes Verhalten des anderen bemerkt und für gut befunden.

Beispiele für ein Gespräch eines Vorgesetzten mit einem Mitarbeiter: „Mir ist aufgefallen, dass du abends öfter länger geblieben bist.“ Oder: „Du hast letztes Mal das Reporting gemacht. Das erste Mal, dass es uns vom Kunden nicht zurückgeworfen worden ist.“

Beispiel für Beobachtung in einer Partnerschaft: „Du hast gestern den Geschirrspüler ausgeräumt.“ Es sollte auf jeden Fall etwas sein, das keine Bewertung ist und bei dem an gut einer Meinung sein kann. So wird die darauffolgende Kritik so verpackt, dass der andere sie auch annehmen kann.

Doch Vorsicht, lobende Worte, wie ´das haben Sie ordentlich gemacht´ ist dagegen keine Beobachtung, sondern eine Bewertung über die man geteilter Meinung sein kann. Denn was ordentlich sein bedeutet, ist Interpretationssache, über das sich streiten lässt.

3. So kommunizieren Sie Verbesserungsvorschlag richtig

Nach der Beobachtung sollten die Kritik und der Verbesserungsvorschlag wie bei einem Sandwich in der Mitte des Gesprächs einfließen. Weinberger: "Nicht mehr als zwei, drei Verbesserungsvorschläge machen, sonst bleibt es nicht hängen." Es reicht auch ein Kritikpunkt.

Letztlich sollte man auch vermitteln, warum es wichtig wäre, die Verbesserungsvorschläge oder Änderungswünsche zu beachten. Beispiel, um Mitarbeiter zu mehr Tempo bei der Arbeit anzuspornen: ´wenn sie das Projekt früher als vorgesehen abschließen, können Sie am Freitag früher nach Hause gehen.´ Sinnvoll ist es auch zu erwähnen, welchen Wert die Verbesserungen für einen selbst oder, je nach Umfeld, etwa für die Firma, haben. Weinberger: „So erkennt der andere, welchen Wert eine Verhaltensänderung für den anderen und beispielsweise auch für die Firma hat.“ ´Weil wir durch deine Hilfe bei diesem Projekt, dann mehr Zeit für andere Arbeiten haben.´ Oder in Beziehungen, kann es auch reichen: ´weil es mir wichtig ist.´



Durch positive Beziehungsangebote, steigt die Chance öfter zu bekommen, was man will



il-Kommunikationsexperte

4. So beenden Sie ein Gespräch nach Kritik - Wertschätzung zeigen

Den Abschluss eines Gesprächs, in der Kritik geäußert wurde, sollte wieder eine positive Äußerung bilden. „Drücken Sie Ihrem Gegenüber Ihre Wertschätzung aus. Es ist die Grundlage für konstruktives Miteinander“, erläutert Weinberger den letzten Baustein der NLP-Sandwich-Methode. Diese Wertschätzung soll keine neutrale Beobachtung sein, sondern sehr wohl eine Bewertung. Dieses positive Feedback wird dann vom anderen unterbewusst wieder wie zu Beginn des Gesprächs als positives Beziehungsangebot gewertet. Das kann ein Kompliment sein, wie ´Der Großteil läuft schon sehr gut‘, ‚Generell super Ideen und Ansätze‘ usw. sein. Für Kinder: Toll, dass du schon so groß bist und vieles selbst machen kannst.´