Studium: Die beliebtesten Städte und Länder für Auslandssemester

Platz 2: London

Wer Croque Monsieur und Café au lait lieber gegen Fish and Chips und Teegebäck eintauscht, wird bei einem Studienaufenthalt in London glücklich. „Die britische Hauptstadt bietet erstklassige akademische Institutionen, exzellente Bibliotheken und eine Vielzahl von Jobchancen“, weiß Lindner. Ähnlich wie in Paris wird auch die Freizeit in London mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten bestimmt nicht langweilig.