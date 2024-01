IQ + EQ × VQ = zukunftsfit

Die Generation Z, das sind die zwischen 1996 und 2010 Geborenen, erwartet, dass sich der Job an ihr Leben anpasst und nicht umgekehrt. Die Idee, Mitarbeiter mit Zuckerbrot und Peitsche motivieren zu können, stammt aus dem industriellen Zeitalter. Primär finanzielle Anreizsysteme oder die Drohung mit der Kündigung werden in der Welt von morgen zumindest für qualifizierte Arbeit immer mehr an Bedeutung verlieren. Die folgenden drei Kriterien sind in Zukunft spielentscheidend dafür, ob Menschen bereit sein werden, ihr Leistungspotenzial in Organisationen einzubringen.