Lehrlinge in Industrie zufrieden, in Gastro und Tourismus nicht

Wien. Ob Jugendliche mit ihrer Lehrstelle zufrieden sind, hängt stark von der gewählten Branche ab. Zufrieden mit den betrieblichen Rahmenbedingungen sind vor allem Lehrlinge in der Industrie in den Bereichen Metallbearbeitung oder -technik, Hochbau, Kunststofftechnik, aber auch in Banken oder in der Verwaltung, zeigt eine Befragung von AK und ÖGB unter rund 4.700 Lehrlingen. Unzufriedenheit herrsche in den "Problemberufen" Tourismus, Gastgewerbe und Hotellerie.

In diesen Branchen seien Lehrlinge auch häufiger mit Mobbing konfrontiert und würden gleich nach dem Lehrabschluss weg wollen statt den gelernten Beruf weiter auszuüben, sagte Norbert Lachmayr vom Österreichischen Institut für Berufsbildungsforschung am Mittwoch bei einem Pressegespräch. AK und ÖGB sehen in der Qualität der Lehrausbildung auch den Grund für den Personalmangel in bestimmten Branchen.

"Die Betriebe müssen selbst erkennen, dass sie etwas tun müssen, wenn sie zu wenig Fachkräfte haben", sagte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Es sei keine Lösung, die Liste der Mangelberufe ständig anzuheben.

AK-Präsidentin Renate Anderl zeigte sich bestürzt, dass ein Drittel der befragten Lehrlinge angab, zumindest einmal beleidigt, belästigt, bedroht oder bloßgestellt worden zu sein. Bei Frauen waren es sogar 40 Prozent.