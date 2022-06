"Unternehmen fordern eine Ausbildungsoffensive"

Wo liegen die Gründe? Als Hauptgründe werden steigende Rohstoffpreise und die generelle Inflation genannt. Aber auch der Krieg in der Ukraine sorgt zunehmend für Unruhe. Trotzdem gehen die Betriebe davon aus, dass die positive Geschäftsentwicklung des Vorjahres auch heuer ihre Fortsetzung finden wird. Denn 43 Prozent erwarten steigende, ebenso viele zumindest gleichbleibende Umsätze.

Gibt es seitens der Unternehmen Forderungen nach Unterstützung an die Regierung?

Ja, aber überraschenderweise keine finanziellen. Was aktuell gefordert wird, ist eine große Ausbildungsoffensive. Es mangelt massiv an hochqualifizierten Mitarbeitern.