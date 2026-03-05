Taus-Gruppe: Einigung mit Gläubigerbanken

Um die Verschuldung zu reduzieren, sieht das getroffene Abkommen, und das ist der Wermutstropfen für die Taus-Erben, einen Rückzug aus der auf elektronische Zutrittssysteme spezialisierten Designa-Axess vor, dem „Profitcenter“ des Konzerns. Das Unternehmen Axess mit Sitz in Salzburg-Anif zählt vor allem Skigebiete zu seinen Kunden und ist Marktführer in den USA. Die deutsche Designa verdient überwiegend mit elektronischen Parklösungen Geld. Beide zusammen kommen derzeit auf rund 200 Millionen Umsatz. Der Wert des global tätigen und gut gehenden Betriebs wurde auf 250 bis 300 Millionen Euro taxiert.

In der Vereinbarung ist ein Verkauf „bis zu 100 Prozent“ formuliert. So sollen die knapp 100 Millionen Euro Schulden der Designa-Axess rückgeführt werden, außerdem die 65 Millionen, die bei den die MTH finanzierenden Banken aushaften, sowie ein Teil der 140 Millionen Euro an Krediten für die MTH Retail Group (u. a. Libro und Pagro).

Martin Waldhäusl betont allerdings, dass ein Komplettverkauf „weder vereinbart noch das Ziel ist“. Er spricht von Partnersuche. Ziel sei idealerweise der Einstieg eines Private-Equity-Fonds, „weil die MTH eingeschränkten Zugang zu Eigenkapital hat“. Was generell eines der Probleme der Gruppe ist. Der CEO bestätigt das Interesse der Kreditinstitute, dass möglichst viel Geld hereinkommt, man wolle jedoch an der Designa-Axess beteiligt bleiben.

Der für die Familie Waldhäusl-Taus in jedem Fall schmerzhafte Schritt soll die MTH nachhaltig stabilisieren. Die komplette Druckereisparte wurde schon im Herbst 2025 verkauft. Was bleibt, ist im Wesentlichen die MTH Retail Group. Dort haben Martin Waldhäusl und die für die Sanierung geholten Vorstände Thomas Tschol und Andreas Ludwig weitere -Hürden zu nehmen.